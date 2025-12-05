San Pablo Burgos reta al UCAM Murcia con Ethan Happ listo para debutar

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Tras el parón por la ventana FIBA, el Recoletas Salud San Pablo Burgos se reencuentra con la Liga Endesa este sábado (18:00h) en el Coliseum, donde recibirá a un UCAM Murcia que llega como tercero en la clasificación y presume de ser la referencia defensiva del campeonato.

Complejo partido para despertar del parón de la ventana FIBA para los del Coliseum a los que no les va a quedar más remedio que poner toda la carne en el asador para afrontar un duelo que les va a exigir el máximo desde lo físico y lo táctico y medirá el carácter del equipo.

A mayores, durante las últimas dos semanas, Bruno Savignani ha tenido que planificar los entrenamientos con recursos limitados, a la espera del regreso de los internacionales y en pleno proceso de adaptación de su nueva incorporación. “Hemos tenido que organizarnos para poder tener buenos entrenamientos, por cuenta de tener los jugadores con sus selecciones, que eso claro también es motivo de orgullo para nosotros”, valoró el técnico brasileño.

El equipo no se reencontró al completo hasta el jueves, pero el parón ha servido también para que los jugadores se rearmen mentalmente tras un inicio complicado. “Nos ha venido bien, porque el jugador también tiene esa necesidad, no solo física que mental también, de destacarse un poco y hacer un reset”, añadió.

Los internacionales vuelven cargados de minutos, pero también “bastante motivados, frescos y con ganas de volver a jugar juntos”, aseguró Savignani. Entre las novedades destaca la entrada en escena del pívot Ethan Happ, que apunta a debutar con la camiseta burgalesa este mismo fin de semana.

“Es un jugador bastante contrastado en la liga, experimentado y que me sorprendió mucho desde el primer momento que lo he contactado telefónicamente. Muy inteligente, muy consciente de dónde viene, lo que hay que hacer, y muy motivado”, explicó. Aunque reconoce que aún le falta ritmo, el técnico confía en que podrá aportar desde el primer momento y anticipa que intentará programar “rotaciones más cortas” con el nuevo fichaje, para ver si es capaz de aportar "algunos minutos de calidad”.

La llegada del nuevo pívot obliga a realizar convocatorias de 12 jugadores, dejando a uno fuera en cada jornada. Una decisión puramente técnica. “La decisión fue cuestión de análisis. Pensamos en algo más en determinadas facetas del juego y creemos que Izan nos puede dar esa mejoría”, explicó el entrenador brasileño. Además de Happ, el equipo recupera a Dani Díez, quien arrastraba un esguince leve y “ya está entrenando con normalidad”, confirmó el técnico.

El rival, UCAM Murcia, llega en dinámica positiva y con un perfil físico que destaca por encima de la media. Bruno Savignani no esconde el reto que plantea el conjunto de Sito Alonso. “Tenemos que elevar el nivel físico y responder a la altura de Murcia, que ahora mismo tiene la mejor defensa de la Liga. Eso ya dice mucho de la capacidad física que tiene”, avisó. En el Coliseum, donde el equipo aún busca su mejor versión, el Recoletas San Pablo Burgos cuenta también con el empuje de la afición para firmar una victoria que le permita cortar la mala racha acumulada antes del parón.