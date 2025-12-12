El Recoletas Salud San Pablo Burgos pone el contador a cero

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Recoletas Salud San Pablo Burgos abre una nueva etapa de la temporada de Liga Endesa con la incorporación de Porfi Fisac a los mandos del banquillo, que se estrenará visitando a Unicaja, este sábado, desde las 18:00 horas, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

Los burgaleses buscarán una victoria que consiga poner fin a la racha de ocho derrotas consecutivas, con la que cambiar de rumbo para buscar salir de la zona baja de la clasificación.

Tras su primera semana de entrenamientos, el técnico segoviano ha destacado mucho "la actitud de la gente. El jugador es muy consciente de la situación que vivimos, los chavales saben perfectamente dónde estamos, y este es un primer punto de partida bastante positivo”.

Porfi Fisac ha explicado que “el equipo está bien trabajado, con muy buena actitud y con muy buen nivel táctico. Otra cosa son las ejecuciones que estamos teniendo que en muchos casos se puede ver algún tipo de problema. Ahora mismo, el nivel mental de entrenamiento es bueno. Veremos cuando compitamos si somos capaces de ver a dónde nos lleva ese grado de esfuerzo extra que requiere el deporte profesional”.

En su primera rueda de prensa previa, el nuevo entrenador del Recoletas Salud San Pablo Burgos ha querido “agradecer a todo el cuerpo técnico (…) porque me están facilitando muchísimo la adaptación que tengo que tener al grupo y me están ayudando mucho a que consiga que el nivel táctico que queremos tener sea más fácil”.

Asimismo, el segoviano ha desvelado la línea de trabajo actual: “Estamos haciendo mucho hincapié en determinados detalles nuevos y en circunstancias nuevas y estamos continuando con otras, como es normal, de las que ya estaban porque estaban bien hechas”, a lo que ha agregado: “Partiendo de esa base, veremos cómo vamos evolucionando dependiendo de la adaptación que ellos tengan, pero creo que el grupo está bien trabajado”.

En cuanto a la disponibilidad de la plantilla, el técnico ha dado a conocer: “Tenemos problemas con Pablo Almazán, que no ha entrenado en los últimos días debido a un proceso gripal. También tenemos problemas con Raúl Neto, que venía arrastrando ciertas molestas y esta semana ha vuelto a sentir algún dolor”.

Esta décima jornada, será Unicaja el rival para el Recoletas Salud San Pablo Burgos, un nuevo equipo de nivel en el recorrido por la temporada de Liga Endesa. El conjunto que dirige Ibon Navarro marcha sexto en la clasificación liguera, con un balance de seis victorias y tres derrotas.

Los malagueños vienen de superar al Hiopos Lleida en un ajustado encuentro (88-89), donde sobresalieron las actuaciones del pívot Olek Balcerowski (19 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias para 25 créditos de valoración) y del base Kendrick Perry (12 puntos para 16 créditos de valoración).

A nivel global, el conjunto cajista se presenta como el quinto mejor en la pelea por el rebote ofensivo, con 11,78 capturas de media por partido, y como el segundo mejor equipo en asistencias, donde acumula un promedio de 19,11 pases de canasta.

El compromiso de este sábado será especial para Yannick Nzosa, que forma parte de la plantilla castellana en calidad de cedido por Unicaja en la presente temporada, y para Dani Díez, que retornará a la que fuera su pista durante cuatro temporadas.

El entrenador del Recoletas Salud San Pablo Burgos ha puesto en valor la labor de Ibon Navarro al frente del equipo malagueño: “Para mí, es uno de los mejores entrenadores españoles de la competición, una persona a la que admiro, aprecio y valoro muchísimo”, a la vez que ha insistido en la necesidad de poner el foco en sus propios pupilos: “Lo primero que me preocupa es ser feliz con lo que hago y quiero que mis jugadores sean felices con lo que den”.

Fisac ha añadido que "quiero que la gente dé todo lo que tiene. A mí me haría feliz que el equipo sea capaz de pasar y compartir el balón, de hacer una falta por ayudar a un compañero, de defender situaciones de rebote y de trabajar el rebote con entereza... ”, y ha subrayado: “Me haría feliz dar todo lo que tengo. Cuando doy todo lo que tengo, nadie me puede pedir nada más”.