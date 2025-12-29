La San Silvestre Cidiana rondará los 6.600 participantes en la prueba absoluta

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Tras el cierre de las inscripciones para la San Silvestre Cidiana que se disputará este miércoles 31 de diciembre, a las 19.00 horas, se han cumplido las expectativas marcadas por la organización. En la carrera absoluta se alcanzarán en torno a 6.600 participantes, mientras que en la carrera de los más pequeños habrá en torno a los 1.000.

Hay que recordar que en la edición de este año se ha cambiado el recorrido. Por segunda vez en la historia de la carrera, organizada por el club Florentino Díaz Reig en colaboración con CaixaBank y el Ayuntamiento de Burgos, saldrá de Derechos Humanos y llegará al Espolón.

Esta modificación hará que el recorrido sea algo más corto, con una distancia de 4.700 metros. En concreto, los participantes, tras salir de Derechos Humanos, pasarán por la calle Victoria hasta la plaza del Cid, para continuar por el puente de San Pablo, la calle San Pablo, la calle Progreso, la calle Madrid, la Plaza Vega, cruzar el puente de Santa María y terminar en el Paseo del Espolón, según explicó el presidente del club Florentino Díaz Reig, José Aurelio Puras, durante la presentación de la carrera.

El cambio de recorrido también afectará a la carrera de los más pequeños, que se disputa por la mañana, a partir de las 11.30 horas. En esta edición se dejará el habitual escenario de la calle Francisco de Vitoria para trasladarlo a Derechos Humanos.