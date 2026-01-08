Jorge Cabello se convierte en el segundo refuerzo de invierno del Mirandés

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El CD Mirandés sigue con paso firme en su política de refuerzos en el mercado de invierno con la segunda incorporación. El conjunto rojillo y el Levante han llegado a un acuerdo para la cesión de Jorge Cabello hasta final de temporada.

Jorge Cabello (Telde, 2004) es un jugador que se desenvuelve en la posición de central. Se trata de un futbolista que destaca por su dominio en el área. Además, es un defensor muy inteligente con buen manejo de las dos piernas.

Formado en la cantera granota, el de Telde ha ido quemando etapas hasta conseguir debutar con el primer equipo en la temporada 23/34. Durante esta temporada en LALIGA EA Sports, el futbolista canario ha participado en cinco partidos. Jorge Cabello ha elegido el CD Mirandés en este mercado invernal para continuar con su progresión futbolística.

Se trata de la segunda incorporación al club tras el anuncio de la llegada de Selvi Clua, cedido por el Almería. Clua es un centrocampista zurdo que destaca por su salida de balón y su gran rigor táctico. Con su imponente 1,89 de altura, Selvi es un pivote defensivo capaz de manejar los tiempos del partido desde la sala de máquinas.