Tercer refuerzo de invierno del Mirandés: Javi Hernández

Javie Hernández, durante un partido con el Espanyol.@jhernandez10_

El Mirandés ya suma tres refuerzos en dos días en el mercado de invierno. La delicada situación en la tabla del conjunto que dirige Jesús Galván ha hecho que el club haya movido ficha rápidamente y ya tenga tres nuevos jugadores para afrontar la segunda vuelta.

El último el llegar es Javi Hernández, después de que el club rojillo y el Espanyol hayan llegado a un acuerdo para su cesión.

Según informa el club, Javi Hernández (Barcelona, 2004) es un centrocampista con gran juego entre líneas. El nuevo futbolista jabato, con experiencia en liga Hypermotion tras su andadura la temporada pasada en la SD Huesca, tiene mucha calidad y gran manejo de la pierna izquierda.

El de Barcelona se ha criado desde categorías inferiores en la cantera perica. Esta temporada ha debutado en Copa del Rey con el RCD Espanyol y ahora ha elegido el CD Mirandés para sumar minutos y experiencia en el fútbol profesional.