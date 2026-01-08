Tercer refuerzo de invierno del Mirandés: Javi Hernández
El jugador, cedido por el Espanyol, reforzará el centro del campo del conjunto rojillo
El Mirandés ya suma tres refuerzos en dos días en el mercado de invierno. La delicada situación en la tabla del conjunto que dirige Jesús Galván ha hecho que el club haya movido ficha rápidamente y ya tenga tres nuevos jugadores para afrontar la segunda vuelta.
El último el llegar es Javi Hernández, después de que el club rojillo y el Espanyol hayan llegado a un acuerdo para su cesión.
Deportes
El Mirandés se refuerza para dar un cambio de rumbo en la segunda vuelta
El Correo de Burgos | El Mundo
Según informa el club, Javi Hernández (Barcelona, 2004) es un centrocampista con gran juego entre líneas. El nuevo futbolista jabato, con experiencia en liga Hypermotion tras su andadura la temporada pasada en la SD Huesca, tiene mucha calidad y gran manejo de la pierna izquierda.
Deportes
Jorge Cabello se convierte en el segundo refuerzo de invierno del Mirandés
El Correo de Burgos | El Mundo
El de Barcelona se ha criado desde categorías inferiores en la cantera perica. Esta temporada ha debutado en Copa del Rey con el RCD Espanyol y ahora ha elegido el CD Mirandés para sumar minutos y experiencia en el fútbol profesional.