Un diezmado Recoletas Salud San Pablo Burgos busca una nueva victoria ante el Joventut

El Recoletas Salud San Pablo Burgos recibe al Joventut de Badalona, este domingo a las 12.00 horas, tras una semana llena de problemas físicos en la plantilla. El equipo que dirige Porfirio Fiscac tendrá las probables ausencias de Dani Díez, por las molestias que arrastra en la fascia, y de Raúl Neto, a causa de un esguince. Además, Fisac repasaba los problemas de pubis de Juan Rubio, algunos percances con Jermaine Samuels Jr y Ethan Happ y el estado de Pablo Almazán, que no pudo jugar en Granada por un pinzamiento en la espalda.

Para suplir las posibles bajas, el técnico señalaba que contará con alguno de los jugadores del U22. El entrenador castellano mostraba su frustración por esta situación. “Lo único que pido es basta ya de tanto percance, de tanta lesión, de estar jugando siempre con dos o tres jugadores menos. A mí me gusta el grado de competitividad que creo que puede llegar a tener esta plantilla, pero no me gusta el grado de empuje que tenemos ahora mismo con las fuerzas un poco debilitadas”.

A su vez, alababa la labor realizada desde el staff: “El club tiene buena gente para trabajar a nivel de fisioterapia, a nivel de médicos y a nivel de preparador físico. Estoy contento porque las horas que están echando con ellos son muchas y estoy agradecido por ese trabajo”.

Tras haber firmado dos victorias en la pasada semana, el equipo de Porfi Fisac no quiere relajarse en el camino hacia el objetivo de la permanencia y tratará de ofrecer un alto rendimiento para quedarse con el triunfo en casa. El domingo será especial para el club burgalés, que vivirá el homenaje al capitán Álex Barrera antes del arranque del partido entre castellanos y catalanes.

Las victorias frente a Dreamland Gran Canaria y Coviran Granada han dejado al Recoletas Salud San Pablo Burgos a un triunfo de la salvación, todavía ocupando el penúltimo puesto de la clasificación de Liga Endesa.

Al respecto de esta situación, Porfi Fisac comentaba que "el hecho de sacar victorias siempre hace que todo el mundo vea las cosas de una manera distinta, pero yo no quiero que nadie se equivoque". El camino es muy largo aún y el entrenador del equipo burgalés pedía templanza. "Quiero que la gente tenga los pies en el suelo. Estamos muy lejos, muy lejos, todavía de conseguir realmente agarrarte con fuerza y quitarte esa losa que significa estar en los dos últimos puestos de la clasificación”.

De hecho, añadía, "ese grado de comodidad o de relajación que te puede dar el haber sacado alguna victoria lo odio. No me gusta que ningún jugador tenga ningún grado de sensación de comodidad". Por ello, "aquí hay que estar concentrados todo el día porque es la única manera de conseguir las cosas. Y las nuestras todavía están muy lejos de conseguirse”.

Con las circunstancias añadidas de las lesiones, la de este domingo será una nueva batalla en el Coliseum, apuntaba Fisac. “Para mí, cada partido es una batalla y no me importa lo que ha pasado el día anterior. Quiero guerreros que sepan ir a ese tipo de batallas y quiero que la gente venga al Coliseum a disfrutar de una batalla que tenemos contra el contrario y a ayudarnos como lo hacen siempre”.

El primer rival que visitará el Coliseum en este 2026 será Joventut Badalona, que se sitúa en la sexta posición de la clasificación de acb, con un balance de 9 victorias y de 5 derrotas, al inicio de esta decimoquinta jornada.

El equipo que dirige Daniel Miret llega a Burgos tras imponerse a La Laguna Tenerife (78-67), en un partido en el que destacaron Ricky Rubio (12 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias para 20 créditos de valoración), el ala-pívot Sam Dekker (14 puntos y 4 rebotes para 15 créditos de valoración) y el escolta Cameron Hunt (17 puntos para 14 créditos de valoración).

El regreso de Ricky Rubio a la Penya está siendo uno de los puntos fuertes de la temporada de Liga Endesa, en la que está dejando su sello como el quinto jugador más valorado de la liga (17,3 créditos de valoración) y el tercero en asistencias (5,6 pases de canasta).

Además, sobresalen las aportaciones de Guillem Vives, el jugador con mejor porcentaje desde el perímetro (59,4% de acierto exterior); o Ante Tomic, el segundo jugador en lanzamientos de dos (5 de media por encuentro).

Sobre el rival, el técnico del equipo burgalés reflexionaba sobre si "la gran pregunta es si nosotros seremos capaces de cortar ese baloncesto de tanta calidad que tienen. Debemos jugar a un nivel de exigencia máximo a nivel defensivo, porque si no, no vamos a conseguir acercarnos a ellos".

Y pidió que no se mirara atrás, a las recientes victorias. "Ninguno de nosotros puede venir con un grado de sensación de creer que ha hecho algo por los últimos partidos. Tenemos que seguir muy apretados porque lo que tenemos enfrente es un rival complicadísimo”.