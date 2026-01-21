Cabello: "Todos los partidos son unas finales a partir de ahora"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Jorge Cabello es uno de los recién llegados al CD Mirandés en el mercado de invierno. Es consciente de que lo hacía con el equipo en una muy comprometida situación que, asegura, "se le puede dar la vuelta". Afirma que "las situaciones difíciles las afrontamos con trabajo y con estar unidos, que yo creo que es la mejor forma de sacar las cosas adelante".

Reconoce que tras el último partido "nos fuimos muy jodidos". Precisamente, el Comité de Árbitros ha dado la razón al Mirandés y ha señalado que era penalti a Bauza, no al revés. "Bueno, al final son situaciones en las que el estar ahí es muy difícil para los árbitros, sabemos que fue penalti, pero ahora toca seguir", destaca. "Al final no nos podemos quedar en esa acción de si hubiera pitado penalti. Hay que seguir y mirar el próximo partido, que es el Sporting", añade.

Ante el conjunto asturiano hay que "salir unidos, con ilusión, y saber que cada mínimo error nos puede costar caro. Hay que ser muy cautos en saber lo que tenemos que hacer, en escuchar las indicaciones del míster y estar reunidos Al final yo creo que la mejor forma de sacar estas finales es adelante".

Pero, comenta que "yo creo que toca seguir, mirar hacia adelante. Ahora viene el Sporting, que es una final. Todos los partidos son unas finales a partir de ahora". Y en Gijón "vamos a ir a por todas, a ganar el partido del minuto uno".

Sobre la posibilidad de sacar un buen resultado ante el Sporting, Cabello señala que "la segunda división es muy complicada y cualquier equipo puede ganar a cualquiera". En es este sentido, "Yo creo que si nosotros hacemos nuestro partido, hacemos cosas bien y generamos ese ruido en el estadio, también yo creo que ellos se tiran un poquito la presión e intentaremos hacer el máximo daño posible".