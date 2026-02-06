El Recoletas Salud San Pablo Burgos busca una más que necesaria victoria

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Después de dos jornadas consecutivas compitiendo lejos de casa, el Recoletas Salud San Pablo Burgos regresará, este sábado, a partir de las 18:00 horas, a la pista del Coliseum, donde recibirá a La Laguna Tenerife, en un partido patrocinado por Green Mowers.

Los castellanos llegan con la intención de dar una sorpresa y tratar de sumar la que sería su cuarta victoria de la temporada, en un nuevo duelo clave en la pelea por la permanencia en Liga Endesa. “Está claro que para nosotros cualquier partido se está convirtiendo ahora mismo en una necesidad máxima. Sabemos cuál es el rival que tenemos enfrente y las condiciones del tipo de equipo y del nivel que tenemos”, afirmó el entrenador, Porfi Fisac. Recalcó que "como he dicho ya alguna vez, para conseguir el objetivo de salvarnos tenemos que dar sorpresas. Y estos son de esos partidos donde sabemos cuál es su condición y tenemos que ir a sorprender un poco para poder sacar la victoria”.

El vestuario continúa trabajando en el aspecto mental para poder completar en positivo los encuentros igualados, una situación que le ha sido adversa en las últimas semanas. “Hay una cosa: si no crees, no lo consigues. Entonces, lo primero que tienes que tener claro es que debes creer siempre”.

El técnico segoviano destacó que "lo bueno que tiene el deporte es que cada día empezamos desde cero el partido. No hay nunca un marcador que empiece con el número de derrotas. El marcador siempre es 0-0. Ese grado de concentración y de exigencia tiene que ser máximo”.

Por todo ello, Fisac subrayó que "a nosotros, ahora mismo, lo que menos nos importa es lo que ha pasado el día anterior. Solo tenemos una idea en nuestras cabezas: creer en nosotros mismos, creer en nuestro grupo y creer en nuestra gente. Somos tíos con identidad, somos un club con identidad. Lo único que queremos es llevar esa identidad hasta el final”.

De cara al compromiso de esta decimonovena jornada, el Recoletas Salud San Pablo Burgos tendrá la baja confirmada del que fuera jugador del conjunto tinerfeño, Dani Díez, aún en el proceso de recuperación tras su operación en la fascia del pie. Entre las dudas, aparecen las de Jermaine Samuels Jr y Raul Neto, que han tenido algunos percances durante la semana, pero sobre los que el entrenador castellano ha señalado: “En ambos casos vamos a procurar, y el cuerpo médico está procurando, intentar que lleguen al partido”.

La Laguna Tenerife regresará al Coliseum desde la séptima posición de la clasificación, con un balance de once triunfos y de siete derrotas. El equipo que dirige Txus Vidorreta había enlazado tres derrotas consecutivas, pero ha logrado sumar las victorias en sus dos últimos partidos, el más reciente frente a Kosner Baskonia (89-85).

En este compromiso, los mejores jugadores para los tinerfeños fueron el dúo conformado por el base Marcelinho Huertas (23 puntos y 6 asistencias para 23 créditos de valoración) y el pívot Giorgi Shermadini (14 puntos y 3 rebotes para 16 créditos de valoración), además de destacar las actuaciones de Jaime Fernández (12 créditos de valoración), de Tim Abromaitis y del exjugador de los burgaleses Bruno Fitipaldo (10 créditos cada uno).