Pombar pide constancia para competir con un Gipuzkoa al alza

El CB Tizona Burgos llega este miércoles al ecuador de una semana muy intensa en su calendario en la que tendrá que disputar tres encuentros muy complicados con la visita la pista del Inveready Gipuzkoa. El conjunto guipuzcoano salió reforzado de su última visita a El Plantío y comenzó una racha que le ha llevado a ganar diez de sus últimos trece partidos desde la jornada 6, cuando visitó Burgos, y a situarse en la parte alta de la clasificación de la Primera FEB.

Ahora espera a un Grupo Ureta Tizona que llega a este encuentro después de caer el pasado fin de semana en su desplazamiento a Fuenlabrada, en un partido con tramos de buen juego pero sin continuidad suficiente para cerrar el resultado. A mayores, este próximo domingo recibe en casa al Zamora, un rival directo porque ocupa el puesto doce en la tabla mientras que el equipo azulón aparece en el décimo cuarto lugar, si no fuera porque los zamoranos acumulan 8 victorias, tres más que los burgaleses que sólo han ganado 4 partidos en 19 jornadas.

En la comparecencia previa al encuentro, el entrenador del Tizona, Denís Pombar, apuntó que el momento de Gipuzkoa se apoya en su funcionamiento colectivo y en el trabajo defensivo que viene mostrando jornada tras jornada y más allá de la racha de victorias destacó «cómo juegan». Destacó que se trata de un equipo potente «en los dos lados de la pista» y valoró que pones sobre la cancha una de las «mejores defensas en muchísimos aspectos de la competición y ofensivamente juegan como un reloj».

Pombar señaló que, pese a la dificultad del desplazamiento y al contexto de la semana, su equipo viajará con la intención de mantener el nivel competitivo mostrado en la última jornada ante «un rival muy complicado», aunque hizo hincapié en las «ganas» de la plantilla de disputar el partido para confirmar las buenas sensaciones vistas en Fuenlabrada.

En ese encuentro se vieron «cosas buenas y cosas malas», admitió, «pero lo que está claro es que competimos y vamos con ganas de competir y ganar el partido», remarcó. «Después ellos juegan en su casa, donde todavía es más complicado. Sabemos que es una misión difícil, pero estos retos son los chulos», enfatizó el técnico de A Pobra do Caramiñal.

Una de las claves del partido, según Pombar estará en la capacidad del equipo burgalés para sostener su trabajo durante los cuarenta minutos, especialmente en el plano mental de forma que «estemos preparados para seguir defendiendo, para seguir reboteando, para seguir jugando las situaciones que queremos jugar dentro del juego ofensivo y ser constantes durante el partido».

En paralelo, valoró positivamente que la plantilla ha completado «dos buenos días de entrenamiento, estamos en una buena dinámica e intentando ser lo más exigentes cada uno con nosotros mismos» por lo que espera que «este crecimiento individual» dé frutos y se refleje en un avance «de todos como equipo».

En ese sentido, puso como ejempo al conjunto guipuzcoano para incidir en que «a veces un pequeño cambio sirve de mucho en un deporte de equipo» y apuntó a que la llegada de Vaten «les ha ayudado mucho» y ha aportado en la generación de juego «para el resto de compañeros y de anotación». El análisis del entrenador del conjunto burgalés le lleva a afirmar que Gipuzkoa mantiene las «estructuras ofensivas y defensivas que llevan trabajando desde inicio de temporada, cuando perdían» y que, aplicando «más o menos la misma idea de equipo», fueron capaces de construir, «siendo sólidos cada jornada hasta llegar a lo que son ahora».

Totte, baja y Zidek, tocado

En el apartado físico, el entrenador del CB Tizona Burgos explicó que ‘Tote’ Alonso continuaba al margen y que su evolución está siendo progresiva, con la recuperación como prioridad. También se refirió a la situación de Jan Zidek, que ya ha vuelto a entrenar tras un periodo prolongado sin competir, aunque todavía se encuentra en una fase de readaptación y su participación se maneja con «pinzas».