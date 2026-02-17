Una montañosa Vuelta a Andalucía para el Burgos Burpellet BH

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos Burpellet BH cerrará su primer bloque de competición de la temporada en España con la disputa de la Vuelta a Andalucía, que tendrá lugar del miércoles 18 al domingo 22 de febrero. El cambio de fechas de O Gran Camiño al mes de abril hace que este primer grupo de carreras del año en nuestro país se cierre en el sur de la península ibérica. Serán cinco días de media y alta montaña, aunque no se incluyen en esta edición finales en alto. Los puertos estarán repartidos a lo largo de cada etapa, lo que favorecerá a las fugas con respecto a los velocistas. Una carrera que pondrá a prueba a los escaladores morados también de cara a La Vuelta, que circulará por Andalucía en sus últimas diez etapas en septiembre.

La Vuelta a Andalucía arrancará este año en Málaga, con una etapa de 150 kilómetros entre Benahavís y Pizarra. El larguísimo Puerto del Madroño (20 km al 5%) dará la bienvenida a los corredores casi desde la salida y se enlazará con otros dos altos de tercera categoría. La segunda mitad de la etapa será menos montañosa, pero muchos sprinters podrían haber quedado eliminados en los puertos iniciales. La segunda jornada de 138 kilómetros comenzará en Torrox y llevará a los corredores hasta Otura (Granada). De nuevo habrá un largo ascenso a mitad de carrera, el Puerto de la Cabra (25 km al 5%), dando paso a un terreno de montaña, con un pequeño ascenso puntuable a 15 kilómetros del final.

Jaén será protagonista de la tercera etapa, con salida en la capital de la provincia, ciudad natal de José Manuel Díaz. Una jornada de 181 kilómetros con perfil de dientes de sierra, dos altos puntuables y una infinidad de repechos no categorizados, lo que abrirá el abanico de contendientes a la victoria en Lopera. El sábado el pelotón recorrerá Córdoba, en una etapa de 166 kilómetros que conectará las localidades de Montoro y Pozoblanco. El único puerto del día será el Alto de Españares (8 km al 3%), dando paso a un terreno sin grandes ascensos, pero con muchos pequeños repechos que deberán superar los sprinters que opten al triunfo. Además, se incluye el kilómetro de oro con tres sprints bonificados consecutivos a 15 kilómetros del final.

La última etapa de la carrera comenzará en La Roda de Andalucía (Sevilla) y regresará a Córdoba por un terreno no demasiado escarpado de 168 kilómetros. La pelea por la general se decidirá con el doble ascenso al Alto de la Primera Cruz (3 km al 6%), dentro de un circuito final en torno a Lucena. El Burgos Burpellet BH acudirá a esta Vuelta a Andalucía capitaneado por su ciclista de la tierra, el jienense José Manuel Díaz, que acabó 12º en la general en 2025.

Junto a él, los morados presentarán en la línea de salida un potente bloque de escaladores, con Mario Aparicio, Jesús Herrada, Sergio Chumil y Josh Burnett. Completan la alineación un cazaetapas como Ander Okamika, que estuvo a punto de alzar los brazos en esta prueba en 2022; y un velocista como Georgios Bouglas, que intentará llegar con opciones a las posibles llegadas masivas.