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El Recoletas Salud San Pablo Burgos encara el último mes de competición en la Liga Endesa con los objetivos claros: seguir creciendo a nivel colectivo y sumar todas las victorias posibles para aproximarse a la permanencia.

El primer reto de esta recta final llegará en casa, frente a Hiopos Lleida, este sábado, a partir de las 21:00 horas, en el Coliseum. El entrenador de los burgaleses, Porfi Fisac, incidía en la necesidad de sumar triunfos, el único camino hacia la salvación de acb: “Estamos en un momento de la competición en el que hay que sumar".

El técnico del conjunto burgalés añadía que "en esta situación en la que estamos muchos equipos, cada victoria te está dando el objetivo y te está acercando. Nadie se va a salvar si no gana partidos”.

Después de conquistar una gran victoria en Manresa, el trabajo de sus pupilos será innegociable. “Lo único que quiero es que mi equipo todos los días juegue a un nivel emocional controlado, que juegue a un nivel de ambición máximo y que juegue a un nivel de energía máximo”, apuntaba el técnico castellano, que agregaba: “Nosotros vamos a intentar ganar cada semana y así nos da igual que gane cualquiera de los que tengamos al lado. Es el único objetivo que entra en mi cabeza, independientemente de si es en casa o fuera”.

Al respecto de este tramo final de competición, Fisac explicaba: “El paso importante de estos partidos es crecer como jugadores. Tenemos que crecer como grupo porque no vale solamente con querer, va a valer con querer y hacerlo bien".

Entonces, añadía, "necesitamos hacerlo realmente bien para ganar en esta parte final porque todo el mundo va con las mismas ganas de ganar cada uno de los partidos”.

De cara a componer el roster que buscará la que sería la novena victoria del curso de Liga Endesa para los burgaleses, el cuerpo técnico llegará con las dudas de Max Heidegger, por un golpe sufrido en la rodilla; Juan Rubio, que ha pasado por un proceso vírico esta semana; y Ethan Happ, con un percance en la muñeca derecha tras una caída en el último partido.

Salvo situaciones de última hora, se espera que el resto de jugadores de la plantilla puedan estar disponibles para afrontar el importante partido de este fin de semana en el Coliseum.

El rival de este sábado para el Recoletas Salud San Pablo Burgos será Hiopos Lleida, que inicia esta vigesimonovena jornada de acb desde la decimotercera posición, con un balance de 10 victorias y de 18 derrotas.

En su compromiso más reciente, el equipo que dirige Gerard Encuentra cayó frente a Unicaja (91-72), un encuentro en el que los mejores para los catalanes fueron el alero Oriol Paulí (28 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias para 29 créditos de valoración) y el ala-pívot Melvin Ejim (13 puntos y 8 rebotes para 16 créditos de valoración).

El entrenador de los burgaleses definía a Hiopos Lleida como “un equipo muy compacto”, dentro de una plantilla en la que se encuentran dos exjugadores del San Pablo Burgos: Millán Jiménez y, uno de los héroes del reciente ascenso a la Liga Endesa, György Golomán, lesionado en este último tramo de la temporada.

“Es un equipo con las ideas claras, que juega bien y es difícil en muchos aspectos de parar y de sujetar por su grado de verticalidad y por el grado de energía que muestran en los partidos”, exponía Porfi Fisac.

En un nuevo partido clave para el Recoletas Salud San Pablo Burgos en la pelea por la permanencia en Liga Endesa, los castellanos volverán a contar con un factor fundamental: el de sus seguidores desde la grada del Coliseum.

Sobre la afición, hablaba Fisac: “Hay una cosa clara: podremos estar más acertados en los tiros libres, podremos estar más acertados en la línea de tres, pero en lo que siempre ganamos es con la gente que viene al Coliseum".

Para el técnico, "es algo que siempre tenemos a nuestro favor. Su aportación está siempre fuera de cualquier duda. Ellos siempre están. Ellos siempre tienen un 80% en tiros de tres, ellos siempre tienen un 99% en tiros libres. No fallan nunca. Ya podríamos igualarles y ojalá que les igualemos”.