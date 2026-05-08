El Tizona despide a Ayoze en El Plantío con victoria en un gran partido

Ayoze se despide de El Plantío con victoria del Tizona.© TOMÁS ALONSO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Grupo Ureta Tizona Burgos afrontaba la última jornada liguera con la permanencia asegurada y poco en juego, pero los de Denís Pombar no estaban dispuestos a relajarse, querían cerrar la temporada con un nuevo triunfo en casa y despedir por todo lo alto a Ayoze Alonso en su último encuentro en El Plantío después de siete temporadas en el club. Lo consiguieron los locales y pese a que el rival necesitaba ganar para mantener la categoría, consiguieron imponer su superioridad en el rebote y su acierto exterior para romper el partido en el segundo cuarto y anotarse el triunfo con un Parrado muy enchufado.

Necesitaba ganar si o si Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB, que salió a por todas a la cancha de El Plantío (2-5). Pero si alguien esperaba que los de Denís Pombar se tomase el partido con relajación, estaba bien equivocado y tras unos primeros compases en los que se atascaron ante la defensa visitante, los burgaleses se sacudieron la presión e igualaron el encuentro. Las idas y venidas eran constantes y aunque los cartageneros cerraban bien en la zona, los triples de Gerard Jofresa permitían a Grupo Ureta Tizona Burgos tomar una ligera ventaja en el ecuador del primer cuarto (14-11).

Pero al alegría duraba poco. Los visitantes encontraban la manera de frenar también el tiro exterior de su rival y pese a que lo intentó Denís moviendo el banquillo, Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB firmaba un parcial de 0-5 y se colocaba por delante (14-15). esta vez era Seoane el que acertaba desde el perímetro para liderar la reacción de los burgaleses, que en la recta final del cuarto se hacían con el control absoluto de la situación para llegar al minuto 10 con 5 puntos de renta (22-17).

La dupla Brown-Seoane había revolucionado el juego de los burgaleses y en el inicio del segundo cuarto el dominio continuó siendo de los locales, que en apenas un minuto elevaban su renta hasta los 9 puntos (26-17), obligando al técnico de Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB a pedir tiempo muerto. Un triple de Garuba ponía fin a la sequía de los visitantes, pero Tizona respondía con contundencia, con dos triples de Zidek y otro de Seoane que ponían el 35-22 a 7 minutos para el descanso.

Lo intentaba todo el conjunto de Cartagena, pero la intensidad defensiva de los locales y, sobretodo, su enorme superioridad en el rebote, tanto ofensivo como defensivo, allanaba mucho el camino de los de Pombar, que mantenían su renta en torno a los 10 puntos (35-25, minuto 14). Lo intentaba el equipo visitante con el enésimo cambio de defensa, pero lo cierto es que los burgaleses no aflojaban y un nuevo triple de Parrado ponía el 38-25, forzando el segundo tiempo muerto del técnico visitante a 5´48 para el descanso. Tampoco esta vez conseguía el resultado deseado el técnico de Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB y Tizona seguía poco a poco ampliando su renta hasta conseguir una máxima de 18 puntos cuando finalizaba el cuarto (52-34).

Los burgaleses tenían el partido controlado y supieron manejar la situación en el inicio de un tercer cuarto en el que les bastó con mantener la intensidad defensiva para no permitir a su rival acercarse en el electrónico y conseguir, incluso, elevar su ventaja por encima de los 20 puntos (59-36, minuto 23). Pero los visitantes no estaban dispuestos a rendirse, la permanencia les iba en ello y sacaron las garras para aferrarse como podían al partido, aprovechando las rotaciones en las filas locales para meter una marcha más en ataque y empezar a reducir distancias en la segunda mitad del cuarto, colocándose a 'solo' 12 puntos de su rival (71-59).

Continuaba el hostigamiento de los murcianos en el inicio del último cuarto pero Czerapowicz acudía al rescate de los burgaleses, que conseguían sembrar de nuevo las dudas en las filas de un Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB que veía como el rival abría la brecha de nuevo y tenía que pedir tiempo muerto a 6 minutos del final (80-64). Conseguían los visitantes frenar la escapada de Tizona, pero los de Denís Pombar no bajaban el ritmo y evitaban que el rival se acercase para sumar u cómodo triunfo.

PRIMERA FEB - JORNADA 34

GRUPO URETA TIZONA BURGOS - GRUPO CAESA SEGUROS FC CARTAGENA CB, 93-80 Grupo Ureta Tizona Burgos: Jackson (5), Parrado (20), Czerapowicz (7), Brown (6), Ayoze Alonso (4). También jugaron: Nugu (8), Terins (4), Vilà (4), Huelves, Zidek (13), Seoane (8), Jofresa (14).



Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB: López (12), Webster (19), Faverani (11), Harguindey (3), Svejcar (4). También jugaron: Polynice (2), Garuba (19), Rivera (3), Martín (7), Idehen, Domenech.



PARCIALES

Primer Cuarto: 22-17

Segundo Cuarto: 30-17 (52-34)

Tercer Cuarto: 19-25 (71-59)

Cuarto Cuarto: 22-21



ÁRBITROS: Carlos Javier García León (Colegio castellano manchego), Asier Quintas Álvarez (Colegio vasco) y Paula Lema Parga (Colegio gallego).

SIN ELIMINADOS



PABELLÓN: Municipal El Plantío.