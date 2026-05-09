«El Plantío ha sido una casa»: la carta de despedida de Ayoze Alonso al Tizona

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Ayoze Alonso puso este viernes fin a su etapa como jugador del Grupo Ureta Tizona Burgos y, después de disputar su último partido en El Plantío, quiso despedirse públicamente de la afición azulona con una carta difundida en las redes sociales del club y del propio jugador. El capitán cierra así siete temporadas en Burgos dejando un mensaje de agradecimiento en el que repasa todo lo vivido desde su llegada al Tizona.

«Casi todo tiene un principio y un final, y hoy me toca ponerle el final a mi etapa como jugador del Club Baloncesto Tizona Burgos», escribe el base canario en un texto en el que reconoce la dificultad de resumir tantos años en unas pocas líneas. «Han sido años de momentos inolvidables, de partidos, entrenamientos, viajes, alegrías, dificultades y, sobre todo, de muchas personas con las que he compartido una parte muy importante de mi vida», confiesa.

Ayoze Alonso recuerda que aterrizó en el club «con ilusión, compromiso y con el deseo de ayudar a llevar al Tizona al lugar donde siempre he creído que merece estar» y repasa un recorrido marcado por etapas complicadas y también por el crecimiento deportivo e institucional de la entidad. «Hemos sufrido, hemos tenido que levantarnos muchas veces y hemos peleado juntos cada paso», señala, aunque añade que también han disfrutado «muchísimo» durante un proceso que define como «muy especial».

El jugador asegura haber visto crecer al club «en muchos sentidos», desde la afición hasta la profesionalización de la estructura, y considera un orgullo haber formado parte de esa evolución. «Haber formado parte de ese proceso, haberlo vivido desde dentro y haber podido aportar mi granito de arena es algo que siempre llevaré con mucho orgullo», afirma.

En uno de los pasajes más personales de la despedida, Alonso sostiene que se marcha «con la tranquilidad de haberlo dado todo por esta camiseta» y agradece el cariño recibido durante todos estos años. «He tenido la suerte de defenderla, de ser capitán de este equipo y de sentir el cariño de una afición que siempre ha estado ahí». El base añade además que El Plantío «ha sido mucho más que una cancha: ha sido una casa».

La carta incluye también agradecimientos a compañeros, entrenadores, trabajadores del club y a su entorno más cercano, con una mención especial para su familia, su pareja y su madre, a quien atribuye buena parte de los valores que le han acompañado durante su carrera deportiva.

El mensaje concluye con un recuerdo especial para la grada azulona, a la que reconoce haber sido «una parte fundamental» de su trayectoria en Burgos. «Sé que ser del Tizona no siempre es fácil, porque aquí se sufre bastante... a veces demasiado», admite, aunque entiende que precisamente ahí reside parte de la identidad del club. «Sufrir, creer, levantarse y celebrar juntos cuando toca». Cada aplauso y cada palabra de ánimo, añadió, se las lleva «consigo para siempre».