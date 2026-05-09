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«El Plantío ha sido una casa»: la carta de despedida de Ayoze Alonso al Tizona

El capitán azulón repasa siete temporadas marcadas por el crecimiento del club, los momentos difíciles y el vínculo construido con la afición, a la que agradece el respaldo recibido durante todos estos años.

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Ayoze Alonso puso este viernes fin a su etapa como jugador del Grupo Ureta Tizona Burgos y, después de disputar su último partido en El Plantío, quiso despedirse públicamente de la afición azulona con una carta difundida en las redes sociales del club y del propio jugador. El capitán cierra así siete temporadas en Burgos dejando un mensaje de agradecimiento en el que repasa todo lo vivido desde su llegada al Tizona.

«Casi todo tiene un principio y un final, y hoy me toca ponerle el final a mi etapa como jugador del Club Baloncesto Tizona Burgos», escribe el base canario en un texto en el que reconoce la dificultad de resumir tantos años en unas pocas líneas. «Han sido años de momentos inolvidables, de partidos, entrenamientos, viajes, alegrías, dificultades y, sobre todo, de muchas personas con las que he compartido una parte muy importante de mi vida», confiesa.

Ayoze Alonso recuerda que aterrizó en el club «con ilusión, compromiso y con el deseo de ayudar a llevar al Tizona al lugar donde siempre he creído que merece estar» y repasa un recorrido marcado por etapas complicadas y también por el crecimiento deportivo e institucional de la entidad. «Hemos sufrido, hemos tenido que levantarnos muchas veces y hemos peleado juntos cada paso», señala, aunque añade que también han disfrutado «muchísimo» durante un proceso que define como «muy especial».

El jugador asegura haber visto crecer al club «en muchos sentidos», desde la afición hasta la profesionalización de la estructura, y considera un orgullo haber formado parte de esa evolución. «Haber formado parte de ese proceso, haberlo vivido desde dentro y haber podido aportar mi granito de arena es algo que siempre llevaré con mucho orgullo», afirma.

En uno de los pasajes más personales de la despedida, Alonso sostiene que se marcha «con la tranquilidad de haberlo dado todo por esta camiseta» y agradece el cariño recibido durante todos estos años. «He tenido la suerte de defenderla, de ser capitán de este equipo y de sentir el cariño de una afición que siempre ha estado ahí». El base añade además que El Plantío «ha sido mucho más que una cancha: ha sido una casa».

La carta incluye también agradecimientos a compañeros, entrenadores, trabajadores del club y a su entorno más cercano, con una mención especial para su familia, su pareja y su madre, a quien atribuye buena parte de los valores que le han acompañado durante su carrera deportiva.

El mensaje concluye con un recuerdo especial para la grada azulona, a la que reconoce haber sido «una parte fundamental» de su trayectoria en Burgos. «Sé que ser del Tizona no siempre es fácil, porque aquí se sufre bastante... a veces demasiado», admite, aunque entiende que precisamente ahí reside parte de la identidad del club. «Sufrir, creer, levantarse y celebrar juntos cuando toca». Cada aplauso y cada palabra de ánimo, añadió, se las lleva «consigo para siempre».

© TOMÁS ALONSO

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su despedida en Burgos

© TOMÁS ALONSO

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su despedida en Burgos

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Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su despedida en Burgos

© TOMÁS ALONSO

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su despedida en Burgos

Ayoze se despide de El Plantío con victoria del Tizona.

Ayoze se despide de El Plantío con victoria del Tizona.© TOMÁS ALONSO

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

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Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su despedida en Burgos

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Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su despedida en Burgos

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Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su despedida en Burgos

Ayoze Alonso, durante el partido contra Estudiantes.

Ayoze Alonso, durante el partido contra Estudiantes.© TOMÁS ALONSO

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

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Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su despedida en Burgos

© TOMÁS ALONSO

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su despedida en Burgos

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Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su despedida en Burgos

Ayoze Alonso, durante el partido contra Palencia.

Ayoze Alonso, durante el partido contra Palencia.TOMAS ALONSO

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

© TOMÁS ALONSO

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su despedida en Burgos

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Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su despedida en Burgos

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Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su despedida en Burgos

© TOMÁS ALONSO

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su despedida en Burgos

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Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su despedida en Burgos

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Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su despedida en Burgos

© TOMÁS ALONSO

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su despedida en Burgos

© TOMÁS ALONSO

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su despedida en Burgos

© TOMÁS ALONSO

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su despedida en Burgos

© TOMÁS ALONSO

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su despedida en Burgos

© TOMÁS ALONSO

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su despedida en Burgos

Ayoze, durante el partido contra el Menorca.

Ayoze, durante el partido contra el Menorca.SANTI OTERO

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze Alonso y Javonte Brown empleándose en la defensa en el pabellón zaragozano.

Ayoze Alonso y Javonte Brown empleándose en la defensa en el pabellón zaragozano.CB TIZONA

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze Alonso trata de elevarse para lanzar, rodeado de rivales.

Ayoze Alonso trata de elevarse para lanzar, rodeado de rivales.SANTI OTERO

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze Alonso, durante un partido.

Ayoze Alonso, durante un partido.CB Tizona

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze Alonso se va de dos rivales en el pabellón Pisuerga.

Ayoze Alonso se va de dos rivales en el pabellón Pisuerga.Photogenic/Miguel Ángel Santos

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze Alonso también firmó una gran actuación ante Palencia.

Ayoze Alonso también firmó una gran actuación ante Palencia.TOMAS ALONSO

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze Alonso, durante un partido de esta temporada.

Ayoze Alonso, durante un partido de esta temporada.©Tomas Alonso

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze Alonso y Arnau Parrado festejan una de las victorias en El Plantío con la afición.

Ayoze Alonso y Arnau Parrado festejan una de las victorias en El Plantío con la afición.©Tomas Alonso

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze Alonso entra a canasta ante un jugador del Ourense.

Ayoze Alonso entra a canasta ante un jugador del Ourense.SANTI OTERO

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Cremo, Jacobo y Ayoze

Cremo, Jacobo y AyozeCB TIZONA

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze Alonso deja una bandeja durante el partido contra Castelló.

Ayoze Alonso deja una bandeja durante el partido contra Castelló.Tomás Alonso

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze Alonso, Eduardo Ordóñez, Fernando Andrés y Jacobo Díaz.

Ayoze Alonso, Eduardo Ordóñez, Fernando Andrés y Jacobo Díaz.CB TIZONA

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze y Ocampo, juntos en LEB Oro con el Tizona.

Ayoze y Ocampo, juntos en LEB Oro con el Tizona.Santiago Otero Ramiro

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze tira a canasta en la final de la LEB Plata.

Ayoze tira a canasta en la final de la LEB Plata.Santiago Otero Ramiro

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze Alonso aprovecha el bloqueo para penetrar en la zona del Clavijo. ECB

Ayoze Alonso aprovecha el bloqueo para penetrar en la zona del Clavijo. ECB

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze Alonso

Ayoze Alonso

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze inicia la penetración a canasta en el encuentro disputado en Pisuerga. ANA PUENTE / REAL VALLADOLID

Ayoze inicia la penetración a canasta en el encuentro disputado en Pisuerga. ANA PUENTE / REAL VALLADOLID

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze Alonso es duda para el enfrentamiento del sábado. SANTI OTERO

Ayoze Alonso es duda para el enfrentamiento del sábado. SANTI OTERO

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze espera el movimiento de sus compañeros en un lance del partido. TIZONA UBU

Ayoze espera el movimiento de sus compañeros en un lance del partido. TIZONA UBU

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze Alonso volverá a vestir la camiseta azulona. TOMÁS ALONSO

Ayoze Alonso volverá a vestir la camiseta azulona. TOMÁS ALONSO

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze Alonso sube el balón.-CB TIZONA

Ayoze Alonso sube el balón.-CB TIZONA

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze Alonso sube el balón.-TWITTER / CBT_AUTOCID

Ayoze Alonso sube el balón.-TWITTER / CBT_AUTOCID

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze intenta superar la ayuda del celeste Aboubacar. ISRAEL L. MURILLO

Ayoze intenta superar la ayuda del celeste Aboubacar. ISRAEL L. MURILLO

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze Alonso, jugador de Tizona UBU, sube el balón durante un partido. MELILLA BALONCESTO

Ayoze Alonso, jugador de Tizona UBU, sube el balón durante un partido. MELILLA BALONCESTO

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze intenta superar la defensa de Díaz. CB BREOGÁN

Ayoze intenta superar la defensa de Díaz. CB BREOGÁN

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze Alonso busca una opción de pase durante el último partido.-RAÚL OCHOA

Ayoze Alonso busca una opción de pase durante el último partido.-RAÚL OCHOA

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze Alonso supera la defensa del Talavera en El Plantío. SANTI OTERO

Ayoze Alonso supera la defensa del Talavera en El Plantío. SANTI OTERO

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze Alonso intenta superar a su par por velocidad. SANTI OTERO

Ayoze Alonso intenta superar a su par por velocidad. SANTI OTERO

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze intenta desbordar a Sanz. JUANFRAN MACÍAS / CÁCERESBASKET

Ayoze intenta desbordar a Sanz. JUANFRAN MACÍAS / CÁCERESBASKET

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze busca línea de pase. CB TIZONA

Ayoze busca línea de pase. CB TIZONA

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze Alonso penetra a canasta rodeado de contrarios.-SANTI OTERO

Ayoze Alonso penetra a canasta rodeado de contrarios.-SANTI OTERO

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze Alonso sube el balón. CB TIZONA

Ayoze Alonso sube el balón. CB TIZONA

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze Alonso trata de entrar a canasta superando la línea defensiva del rival en El Plantío. ECB

Ayoze Alonso trata de entrar a canasta superando la línea defensiva del rival en El Plantío. ECB

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze Alonso lanza a canasta.-RAÚL OCHOA

Ayoze Alonso lanza a canasta.-RAÚL OCHOA

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze Alonso entrando a canasta. ECB

Ayoze Alonso entrando a canasta. ECB

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze Alonso fuerza la acción individual en el último partido. TOMÁS ALONSO

Ayoze Alonso fuerza la acción individual en el último partido. TOMÁS ALONSO

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze Alonso sube el balón. MELILLA BALONCESTO

Ayoze Alonso sube el balón. MELILLA BALONCESTO

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze Alonso intenta la penetración ante Bizkaia. Santi Otero

Ayoze Alonso intenta la penetración ante Bizkaia. Santi Otero

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze lanza el contragolpe del Tizona UBU. TOMÁS ALONSO

Ayoze lanza el contragolpe del Tizona UBU. TOMÁS ALONSO

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

Ayoze intenta superar a su par. SANTI OTERO

Ayoze intenta superar a su par. SANTI OTERO

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su paso por Burgos

© TOMÁS ALONSO

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su despedida de Burgos

© TOMÁS ALONSO

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su despedida de Burgos

© TOMÁS ALONSO

Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su despedida de Burgos

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Ayoze Alonso cierra siete temporadas en el Tizona, las imágenes de su despedida de Burgos

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