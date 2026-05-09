Ramis, tajante con el penalti no pitado al Burgos: «No cabe interpretación»

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Luis Miguel Ramis fue tajante después del empate del Burgos CF ante el Almería en El Plantío y centró buena parte de su comparecencia en la mano de Bonini que Salvador Lax no sancionó como penalti pese a acudir al monitor tras la llamada del VAR. El técnico blanquinegro evitó rodeos y sostuvo que la acción no admite debate posible. «No es interpretable esa acción. No es interpretable. Es un error importante», afirmó tras un partido en el que su equipo se quedó sin una victoria que le habría acercado al play off.

Tanto es así, que el club ha expresado una protesta pública por el arbitraje, reclama los audios de la comunicación entre el colegiado y la sala de vídeo y exige igualdad de criterio en una fase decisiva de la temporada.

Ramis explicó que su malestar no nace de una decisión del árbitro durante una acción puntual en juego, sino de una que fue revisada durante varios minutos y con las imágenes suficientes para rectificar. «Ha tenido más tiempo que de sobra», señaló el entrenador, que recordó además que el propio desarrollo de la jugada ya dejaba una contradicción en la primera decisión del colegiado. Según relató, Atienza advirtió en el campo de una posible mano y el árbitro entendió que no era punible, aunque inicialmente había señalado saque de puerta. «Si le da la mano y no es punible, no es puerta. Es córner», razonó.

El técnico del Burgos CF fue especialmente duro con el argumento de que la mano no cortaba una trayectoria directa hacia portería, una explicación que, según indicó, le transmitió su ayudante desde el banquillo. «Eso no existe. No existe», insistió Ramis, que comparó la jugada con otro precedente reciente. «En el partido Leganés-Deportivo hubo un penalti que no iba en dirección a portería y se pitó. Y se pitó en contra. Es decir, no tiene explicación».

La conclusión del entrenador es clara y denuncia que el colegiado «ha cometido un error importante para nosotros», porque a su juicio ese penalti no señalado les hubiera dado la posibilidad «de poder habernos adelantado», lamentó Ramis, antes de añadir en el tramo final de su rueda de prensa que el Burgos se siente perjudicado por una acción «muy clara». Tanto es así, que sostiene que «hoy no cabe interpretación, no cabe interpretación, no la hay. Solo existe una decisión y tiene que haber sido penalti».

Arbitrajes que no han favorecido este curso

Ramis amplió además su queja al balance arbitral de toda la temporada, aunque mantuvo el respeto hacia el colectivo. «A lo largo de la temporada no he visto ninguna decisión que nos haya favorecido, ninguna», afirmó, convencido de que el Burgos no ha tenido este curso una acción discutible que haya caído de su lado. «Hoy es una más», añadió antes de admitir que el trabajo arbitral es difícil y que hay acciones sujetas a distintos puntos de vista, pero insistiendo en que la mano de Bonini no pertenecía a esa categoría.

Buen partido pero faltó el gol

Más allá de la polémica, el entrenador defendió el partido de sus jugadores ante un rival llamado a pelear por el ascenso directo. El Burgos, según Ramis, propuso «un partido de control y de dominio», consiguió llevar al Almería a zonas incómodas y generó ocasiones suficientes para ganar. «Hemos hecho todo lo posible absolutamente en todos los sentidos, a nivel futbolístico, a nivel de entendimiento de partido, a nivel de corazón, a nivel de alma», resumió.

El técnico lamentó que el equipo vuelva a quedarse sin ganar pese a haber acumulado ocasiones claras. Después de tres empates consecutivos, Ramis redujo el problema a la falta de acierto en el área. «Ahora estamos llegando más y estamos haciendo menos, no estamos acertando», explicó, aunque defendió que el proceso y la lectura de los partidos siguen siendo los adecuados. «Esto va de goles», admitió, después de un 0-0 que deja al Burgos todavía en la pelea, pero con menos margen.

Ramis cerró su intervención mirando a las tres jornadas que quedan, con nueve puntos todavía por jugarse y el play off como objetivo abierto. El entrenador reconoció que el equipo merecía los tres puntos ante el Almería, igual que en otros partidos recientes en El Plantío, pero defendió que el Burgos ha llegado vivo al tramo final que quería jugar. «Estamos peleando por lo que buscábamos», afirmó, convencido de que la rabia por no estar dentro de la zona de privilegio puede servir de impulso. «A remar hacia adelante y seguir creyendo, porque el equipo da argumentos para ello».