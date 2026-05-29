Ramis: “Queremos jugar este partido y cuatro más”

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El Burgos CF afronta el partido definitivo para conseguir estar en la fase de ascenso a Primera División. Un choque ante el Andorra, este domingo en El Plantío, a las 18.30 horas que el técnico del conjunto blanquinegro, Luis Miguel Ramis, no quiere que sea el último de la temporada. "Queremos jugar este partido y cuatro más”, señaló el entrenador del Burgos CF.

Ramis comentó que “sabíamos que teníamos que sumar muchos puntos en estas últimas jornadas para llegar a este partido con opciones. Han sido unas últimas semanas frenéticas en las que todos los equipos han apretado".

De hecho, añadió que "si en algún partido nos hubiéramos dejado más puntos, seguramente no podríamos aspirar a lo que aspiramos". Al margen de lo que suceda, para el entrenador tarraconense "ha sido una gran temporada del equipo en la que hemos conseguido sacar muchos partidos adelante y queremos redondearla ganando el domingo y, ojalá, pudiendo jugar el Play-Off”.

El técnico del Burgos CF afirmó que “no hay que hacer cuentas. Hay muchas posibilidades en las que nosotros nos metemos en Play-Off, pero todas ellas pasan por ganar este partido". No obstante, pasa todo por ganar el domingo y "entiendo la expectación que hay alrededor de este partido, pero ese ruido no debe distraernos de lo nuestro, que es lo que se va a jugar en el campo a lo largo de 100 minutos, durante los que van a pasar muchas cosas y ante las que vamos a tener que estar preparados”.

Es consciente de la ilusión que hay en torno a este partido. “Vemos a la ciudad y a la afición con mucha ilusión. Estamos ante una gran oportunidad con la que soñábamos a principio de temporada".

Para lograrlo, "nos queda un partido, pero queremos que sean cuatro más. Es lo que tenemos en la cabeza y queremos perseguirlo". Para Ramis, "el equipo ha adquirido la madurez suficiente durante la temporada para afrontar un partido de estas características y está preparado para lo que viene".

Y añadía que "nos hemos ganado disfrutar de esto, de lo que se va a generar antes y durante el partido con la afición. Nos vemos preparados para ganar, estamos fuertes y con ilusión, porque, además, vamos a tener el respaldo de El Plantío”.

Ramis recordó que “este partido es muy importante para todos. Para los jugadores, para el cuerpo técnico y todo el staff, para todos los aficionados… Este partido lo jugamos entre todos".

Y mostró su deseo de que "todo lo que se ha generado en la ciudad con el recibimiento, con las banderas, con el apoyo que nos da la afición… Ese es nuestro último fin, queremos seguir haciendo disfrutar a nuestra gente más allá de este partido. Queremos jugar Play-Off y queremos ser equipo de Primera División”.

Delante habrá un equipo que no se juega nada, por lo que "es obvio que su objetivo principal está cumplido. Han salvado la categoría yendo de menos a más y siendo un equipo reconocible".

En su opinión, "si hubiesen tenido un poco más de suerte, podrían estar peleando ahora con nosotros por entrar en Play-Off".

Ramis consideró que el Andorra es "un gran equipo, dinámico, con calidad, capaz de atacar a través del juego posicional, sólido", por lo que "no esperamos otra cosa que encontrarnos la mejor versión del Andorra, porque la profesionalidad de los jugadores no va a permitir que se vayan del partido y que sea fácil para nosotros”.

Respecto a cómo se afrontará el choque, el entrenador del Burgos incidió en que "tenemos que afrontar el partido como lo hemos hecho hasta ahora". Además, "sabemos que vamos a tener el plus de la afición, como en todos los partidos en casa hasta ahora, aunque un poco más por el contexto que rodea al partido. Nos van a ayudar muchísimo, estoy seguro, pero lo principal es lo que hagan los jugadores en el campo y lo que hagamos nosotros desde la dirección de campo para ayudarles”.

Para este partido, el entrenador del Burgos Cf no podrá contar con Appin, por sanción, y Mario González es duda.