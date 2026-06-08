Pedroarena seguirá en el Balonmano Burgos una temporada más

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Asier Pedroarena volverá a vestir la camiseta del Club Balonmano Burgos tras firmar su renovación por al menos una temporada más, de forma que el lateral navarro cumplirá su tercera campaña como cidiano después de su paso por el equipo en la 23/24 y de su regreso en la 25/26.

Pedroarena es una de las primeras piezas confirmadas para la próxima temporada, en la que el Balonmano Burgos volverá a perseguir el ascenso a Asobal después de quedarse muy cerca en el último curso. Su continuidad mantiene en El Plantío a un jugador ya integrado en el grupo y con peso en una plantilla que empieza a tomar forma con este fichaje y la reciente incorporación del extremo derecho internacional Niklas Gaard.

El pamplonés, nacido en 1999, ha ganado presencia como rojinegro por su empuje, su trabajo defensivo y su capacidad para hacer daño en penetración, una de las cualidades que le permiten romper defensas desde el lateral derecho. El club valora también su liderazgo dentro del vestuario y una conexión con la grada que se ha reforzado en sus dos temporadas en Burgos.

Su condición de zurdo añade valor a la renovación, porque el lateral derecho es una de las demarcaciones más difíciles de cubrir en el balonmano. Con Pedroarena, el conjunto burgalés conserva a un jugador que ya conoce El Plantío y que ofrece continuidad en una posición especialmente sensible dentro de la construcción del equipo.