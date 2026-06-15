Villarcayo y Ubierna se citan en El Soto para conquistar su primer Trofeo Diputación

El presidente del IDJ, Ángel Carretón, posa con el trofeo junto a los alcaldes de los municipios que competirán por él este sábado, Adrián Serna, de Villarcayo, y José María del Olmo, de Merindad de Río Ubierna.TOMÁS ALONSO

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El campo municipal de El Soto coronará este sábado a un campeón inédito del Trofeo Diputación de Burgos. Villarcayo y Ubierna disputarán la final de la categoría A de la cuadragésima sexta edición de esta competición con el aliciente añadido de que ninguno de los dos equipos ha logrado nunca levantar el título. Los de Alfoz lo intentarán por tercera vez, mientras que los de Las Merindades debutan en esta cita decisiva. La final, prevista para las 19 horas, pondrá el broche a una nueva temporada del campeonato organizado por el Instituto para el Deporte y Juventud (IDJ), en la que participaban 74 equipos y que reunían a cerca de 1.900 jugadores de toda la provincia.

Villarcayo afronta, pues, una cita histórica. El azar ha querido que el conjunto anfitrión (la sede se decide antes de que se conozcan los equipos clasificados) tenga la oportunidad de intentar sumar este título a su palmarés arropado por su afición. El alcalde del municipio, Adrián Serna, agradeció durante la presentación de esta cita la confianza de la Diputación por volver a elegir a la localidad como ubicación de la final. "La última vez fue en 2017 y todo se desarrolló muy bien. Tenemos las instalaciones perfectas, el campo lleva tres semanas sin utilizarse y el césped está en óptimas condiciones", destacó.

Enfrente estará Ubierna, que tampoco sabe lo que es ganar este torneo aunque ha estado a punto. "Ahora mismo cualquiera de los dos puede ser campeón porque así lo han demostrado", señaló durante la presentación José María del Olmo, alcalde de Merindad de Río Ubierna, que apeló al "fair play" y al buen comportamiento para que "al final salgamos todos contentos" de la que ambos consideraron la "gran fiesta del fútbol de la provincia".

El presidente del IDJ, Ángel Carretón, recordó la dimensión que ha alcanzado este campeonato, que moviliza cada fin de semana a miles de personas entre jugadores, técnicos y delegados. Ensalzó la calidad de los finalistas, al tiempo que pidió comprensión hacia la labor arbitral y agradeció la dedicación de los técnicos encargados de gestionar la competición.

La jornada comenzará a las 11.30 horas con el partido por el tercer y cuarto puesto de la categoría A entre Tardajos y Sotopalacios. A las 16.30 horas se disputará la final de la categoría B entre Puentedey y Huerta de Arriba, antes del gran duelo entre Villarcayo y Ubierna. La entrega de premios está prevista para las 21 horas.

Será este evento el colofón del XLVI Trofeo Diputación, que arrancó el pasado mes de noviembre (más tarde de lo habitual por problemas en la adjudicación del servicio de arbitraje) con la participación de 74 equipos repartidos entre los 42 de la categoría A y los 32 de la categoría B. La competición se ha desarrollado en tres fases (grupos, interzonas y final), antes de afrontar su tramo decisivo con un formato de copa desde cuartos, con emparejamientos determinados por sorteo puro y eliminatorias a doble partido.

La competición cuenta con un presupuesto de 191.019 euros, de los que más de 111.000 se destinan a sufragar los gastos arbitrales. Además de los premios deportivos, la Diputación concede una ayuda de 700 euros a cada uno de los 74 equipos que completan la competición, una medida que supone una inversión de 51.800 euros para apoyar una actividad que actúa como elemento dinamizador del medio rural.

El torneo también reconoce el juego limpio, con Rubena y Moncalvillo como los conjuntos más deportivos de esta edición, al finalizar empatados en el primer puesto de la clasificación de deportividad. Completan este ranking particular Cardeñuela Río Pico, Monasterio de la Sierra y Mecerreyes. Carlos Tobar terminó como máximo goleador del campeonato y el equipo de Covarrubias el que menos tantos ha encajado.