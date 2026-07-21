Vlatko Cancar regresa al Coliseum

Cancar celebra un triple durante un partido en su anterior etapa en el San Pablo.-SANTI OTERO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Vlatko Cancar volverá a defender la elástica del San Pablo Burgos en la temporada 2026/27, en la que el club burgalés disputará Liga Endesa y la BKT EuroCup. El alero internacional con Eslovenia disputó una temporada y media en el equipo burgalés, antes de poner rumbo a la NBA, de la que logró ser campeón junto a Denver Nuggets en 2023.

Cancar arrancó su carrera deportiva compitiendo en Eslovenia y Serbia. En marzo de 2018 firmó con el San Pablo Burgos y disputó 12 partidos esa campaña de ACB que aseguraron la permanencia azulona en su temporada de debut en la categoría.

Cancar se mantuvo una temporada más en Burgos y acumuló un total de 46 encuentros de Liga Endesa en la capital castellana antes de poner rumbo a la NBA para jugar en Denver Nuggets.

El alero permaneció seis temporadas en la máxima competición de Estados Unidos, donde logró conquistar el anillo de campeón de la NBA en 2023, que es el primero y único de la historia para la franquicia de Denver.

Tras su paso por la NBA, Cancar fichó por el EA7 Milán para la temporada 2025/26, junto al que pudo realizar su debut en la Euroliga. Sufrió una lesión de rodilla le llevó a estar inmerso en el proceso de recuperación a lo largo del pasado curso deportivo.

Ahora se une regresa al San Pablo para intentar recuperar sensaciones tras un año difícil marcada por la grave lesión sufrida. Se une a los fichajes de Obasohan y Samar.