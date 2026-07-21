Vlatko Cancar regresa al Coliseum
El alero esloveno llega para disputar la Liga Endesa y la BKT EuroCup
Vlatko Cancar volverá a defender la elástica del San Pablo Burgos en la temporada 2026/27, en la que el club burgalés disputará Liga Endesa y la BKT EuroCup. El alero internacional con Eslovenia disputó una temporada y media en el equipo burgalés, antes de poner rumbo a la NBA, de la que logró ser campeón junto a Denver Nuggets en 2023.
Cancar arrancó su carrera deportiva compitiendo en Eslovenia y Serbia. En marzo de 2018 firmó con el San Pablo Burgos y disputó 12 partidos esa campaña de ACB que aseguraron la permanencia azulona en su temporada de debut en la categoría.
Cancar se mantuvo una temporada más en Burgos y acumuló un total de 46 encuentros de Liga Endesa en la capital castellana antes de poner rumbo a la NBA para jugar en Denver Nuggets.
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Almazán renueva y liderará al San Pablo en Liga Endesa y EuroCup
El Correo de Burgos | El Mundo
El alero permaneció seis temporadas en la máxima competición de Estados Unidos, donde logró conquistar el anillo de campeón de la NBA en 2023, que es el primero y único de la historia para la franquicia de Denver.
Tras su paso por la NBA, Cancar fichó por el EA7 Milán para la temporada 2025/26, junto al que pudo realizar su debut en la Euroliga. Sufrió una lesión de rodilla le llevó a estar inmerso en el proceso de recuperación a lo largo del pasado curso deportivo.
Ahora se une regresa al San Pablo para intentar recuperar sensaciones tras un año difícil marcada por la grave lesión sufrida. Se une a los fichajes de Obasohan y Samar.