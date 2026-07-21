Ander Urdiain, deseoso de unirse al Tizona

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Ander Urdiain ya espera su llegada a Burgos para comenzar su primera temporada con el Grupo Ureta Tizona, según ha manifestado en propio alero navarro en un mensaje en su cuenta de la red social X, que dirigió a la afición antes de incorporarse al equipo y en el que dejó claro que afronta esta nueva etapa con ganas de conocer a sus compañeros y empezar a trabajar con el cuerpo técnico.

«Estoy muy ilusionado con el proyecto y tengo muchísimas ganas de llegar a Burgos», afirmó el nuevo jugador del Tizona, que continuará en Primera FEB después de competir la pasada campaña con el Palmer Basket Mallorca.

Urdiain dedicó también buena parte de su mensaje a los seguidores, a quienes espera encontrar pronto en El Plantío porque, admitió, «tengo muchísimas ganas de veros apoyándonos todos los días». El nuevo fichaje aprovechó para desearles un buen verano a los seguidores azulones y no dejó de emplazarles al comienzo de la temporada en plena campaña de abonados.

El alero, de 2,03 metros, promedió el pasado curso 6,6 puntos y 2,5 rebotes en Primera FEB. Un año antes había firmado 11,5 puntos y 3,4 rebotes por encuentro en Segunda FEB, con un 40,9 por ciento de acierto desde la línea de tres puntos. Formado en las categorías inferiores del Saski Baskonia, llega a Burgos para incorporarse a una plantilla que continúa tomando forma.

Parrado por los suelos mientras Vilá y Totte Alonso tratan de hacerse con el balón.ADRIAN BAULDE

De hecho, el Grupo Ureta Tizona confirmó también este martes la continuidad de Alberto Alonso Cuevas, «Totte», que cumplirá la segunda temporada del contrato firmado en junio de 2025 y seguirá en el conjunto burgalés durante el curso 2026-2027.

Nacido en Burgos en 2001, el alero de 2,02 metros se formó en la cantera del club y participó en el ascenso a LEB Oro de la temporada 2022-2023. Después de aquella campaña salió cedido al FC Cartagena Baloncesto antes de regresar al Tizona, con el que disputó 24 partidos durante el pasado curso.

Totte Alonso jugó una media de 14,6 minutos por encuentro y terminó la temporada con 3,3 puntos, 2,9 rebotes y 1,2 asistencias, además de 4,6 créditos de valoración.