Así mete tapones Chris Junior Echui, el joven marfileño que acaba de fichar por el Tizona

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El Grupo Ureta Tizona ha fichado al marfileño Chris Junior Echui, un jugador de 17 años que llega a Burgos después de competir con el Jeunesse Club d’Abidjan en la fase clasificatoria de la Basketball Africa League y disputar posteriormente la Sahara Conference de 2026.

Nacido el 3 de noviembre de 2008, Echui de 1,87 metros de altura y nacionalidad de Costa de Marfil, afrontará ahora su primera experiencia en el baloncesto español después de completar su formación más reciente en el Juventud de Abidjan.

Echui disputó seis encuentros del Road to Bal 2026, la fase de clasificación para la principal competición africana de clubes, en los que promedió 3 puntos, 3,3 rebotes y 1,2 asistencias, con una valoración media de 5,8 créditos por partido.

El JCA completó esa fase con siete victorias y una derrota, resultados que le permitieron conseguir una plaza para la Basketball Africa League. Echui continuó en la plantilla y participó en los cinco partidos jugados por el conjunto marfileño durante la Sahara Conference, celebrada entre el 24 de abril y el 3 de mayo en Rabat.

Su aportación aumentó durante esa segunda parte del torneo, en la que permaneció una media de 17,7 minutos sobre la pista y terminó con 3,2 puntos, 6,8 rebotes y 0,6 asistencias por encuentro. En total capturó 34 rebotes, doce de ellos en ataque.

Una de sus actuaciones más destacadas llegó ante el Club Africain, en un partido que terminó con derrota del Juventud de Abidjan por 79-74 después de una prórroga. Echui alcanzó al menos diez rebotes en un encuentro en el que su equipo igualó el récord de la competición con 65 capturas.

Durante la competición también dejó algunas acciones defensivas destacadas, como el tapón recogido en un vídeo difundido con la Basketball Africa League y elegido como la mejor acción de este tipo del partido.

El jugador marfileño llega así al Tizona después de haber participado en once encuentros entre la fase clasificatoria y la Basketball Africa League, una experiencia internacional que adquiere especial relevancia por su edad y por su aportación bajo los tableros pese a medir 1,87 metros.

Chris Junior Echui iniciará ahora su adaptación al baloncesto español dentro de una plantilla que continúa tomando forma para la temporada 2026-2027.