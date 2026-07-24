Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La temporada ciclista regresa a España con un doble bloque de clásicas en el norte del país, en lo que sirve como antesala a La Vuelta a Burgos. El primer doblete nacional llevará al Burgos Burpellet BH a Guipúzcoa y Zamora este fin de semana.

Los morados correrán el sábado 25 de julio la centenaria Clásica de Ordizia y al día siguiente, domingo 26 de julio, tomarán la salida cerca de casa en la Clásica Castilla y León, que este año recorrerá la provincia de Zamora. Dos carreras con recorridos exigentes y plagados de pequeñas subidas de montaña que favorecerán a puncheurs y escaladores con buena velocidad en un sprint reducido.

La Clásica de Ordizia - Ordiziako Klasikoa repite en esta edición el mismo recorrido que en 2025, con el Alto de Abaltzisketa (3 km al 7%) como principal dificultad en una carrera que tendrá cinco vueltas. La vuelta recorrerá desde Abaltzisketa a Ordizia y recorrerá las localidades de Gainza, Larraitz, Alegia, Ikaztegieta, Legorreta e Isansondo. De esta manera, se mantiene la extensión del circuito en 33 kilómetros, completando un total de 167 kilómetros al término de la prueba. El último ascenso se corona a 12 kilómetros del final, dando paso a un rápido descenso desde Gaintza y hasta la línea de meta.

Esta edición de La Clásica de Ordizia contará con 19 equipos de 9 países distintos, además de los equipos españoles. El conjunto burgalés intentará batir la 5º posición lograda por Clément Alleno el año pasado.

Al día siguiente, llegará el turno de la Clásica Castilla y León, que mantiene su formato de carrera de un día por tercer año consecutivo. La carrera se disputará en Zamora en esta edición, con un recorrido de 190 kilómetros entre Benavente y Lubián. Las primeras tres horas de carrera son relativamente llanas, buscando un encadenado de cinco puertos de montaña en el final de la prueba. Padornelo (6 km al 5%), A Canda (7 km al 4%), Castromil (5 km al 3%), Castrelos (3 km al 5%) y la subida final a Lubián (1 km al 8%) irán seleccionando el pelotón y podrían eliminar a muchos de los hombres rápidos. Contará con 16 equipos de 8 países distintos.

De cara a estas dos clásicas, el Burgos Burpellet BH presenta un potente equipo de escaladores y ciclistas capaces de destacar en ambos finales explosivos. Los mismos siete corredores repetirán presencia en ambas carreras: Jesús Herrada, que acabó segundo en la Clásica Castilla y León de 2025, aún en el equipo Cofidis; José Manuel Díaz, Martín Rey, Eric Fagúndez, Hugo de la Calle, Lorenzo Quartucci y Adrián Fajardo.