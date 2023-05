El Burgos juega contra sí mismo

David Alonso Burgos

Ensueño o no, el Burgos CF no va a dejar de luchar por terminar lo más arriba posible en la tabla de LaLiga SmartBank en su segunda temporada vestido de plata. Con la permanencia lograda más que con suficiencia y la pelea por la sexta plaza reducida a un milagro, el conjunto burgalés lucha contra sí mismo. Los objetivos de los blanquinegros pasan ahora por superar la cifra de 55 puntos lograda en la campaña de regreso a Segunda División. Hoy, a tan sólo un punto (54), el cuadro burgalés tendrá su primera oportunidad de alcanzar esta meta en la 40ª jornada de liga, que se disputará en El Municipal de El Plantío a las 21:00 horas, y lo enfrentará a un todavía no salvado, pero casi, Club Deportivo Leganés.

El Burgos CF abre por primera vez en la temporada la jornada de Segunda División en un partido en el que los blanquinegros gastarán la última bala que les queda para estar en el play-off de ascenso a Primera División, aunque no dependen de sí mismos, ya que además de ganar, deben esperar un tropiezo del Albacete, quien recibe el domingo (18:30 horas) al Deportivo Alavés.

No obstante, el técnico blanquinegro se agarra a la ilusión con uñas y dientes para regalarle el triunfo a una afición algo descontenta con el runrún generado por su silencio, en el farragoso asunto de la renovación. Así las cosas, el Burgos CF quiere hacerse fuerte en El Plantío, donde acumula cuatro jornadas sin conocer la derrota (2 victorias y 2 empates). Una racha que lo ayuda sobremanera en su empresa de superar los 55 puntos cosechados la temporada pasada, 37 de ellos fueron sobre suelo burgalés.

Esta temporada, los blanquinegros han sumado tan solo 32 en su estadio y es el rendimiento fuera de casa el que los sitúa a falta de tres jornadas para la conclusión, un punto por debajo de la anterior temporada (54). La primera oportunidad para mejorarse a sí mismo, pasa por tumbar este viernes a un Leganés al que le falta un punto para certificar la salvación.

El conjunto burgalés ocupa la novena posición de la tabla con 54 puntos, 5 más que su próximo rival en la 14ª

A pesar de las dificultades que han atravesado a lo largo de la temporada, los madrileños han llegado a una situación de comodidad, en parte, gracias al triunfo conseguido la jornada previa en el estadio de Butarque contra el Huesca, merced a un gol de penalti de delantero Yacine Qasmi con el tiempo reglamentario cumplido.

El triunfo supuso la tercera victoria en cinco partidos desde que se sienta en el banquillo Carlos Martínez como sustituto de Imanol Idialez. Con el guipuzkoano en el banquillo todavía, ambos conjuntos no lograron pasar del empate a 0-0 en la jornada seis que los enfrentó por primera vez esta temporada. Aún con ansias de venganza, después de lo acontecido el año pasado en el Municipal de El Plantío, donde el equipo entonces entrenado por Mehdi Nafti fue vapuleado de forma contundente (4-0), el Leganés quiere romper la dinámica de empates sin goles que acumulan ambos conjuntos en sus enfrentamientos previos.

Si bien Calero recupera a Mumo, tras cumplir ciclo de tarjetas, perderá a Álex Bermejo, quien no se ha recuperado del golpe que lo obligó a abandonar el campo en el último encuentro. Tampoco Andy y Javi Pérez llegan al choque, siendo el primero de estos el más cercano a volver, aunque el técnico prácticamente lo descartó para lo que resta de temporada tratando de evitar riesgos.

En frente, Martínez tendrá a su disposición, tras varias semanas ausente por lesión, al segundo máximo goleador del equipo, Juan Muñoz. No obstante, el Leganés pierde gol por las sanciones de los atacantes Yacine Qasmi (2 goles) y Dani Raba (4 goles).