“Vamos a intentar ser el mejor Burgos CF posible en El Sardinero”

El Burgos CF afronta el partido contra el Racing de Santander -El Sardinero, domingo a las 18.30 horas- con una ilusión añadida porque será un choque en el contará con un gran apoyo de la afición, que se desplazará de forma masiva a Santander. “Preparamos la semana de forma parecida. Es cierto que es un buen rival, un gran escenario y que nos va a acompañar nuestra afición, por lo que estamos contentos y mentalizados para hacer las cosas bien", explica el entrenador del Burgos CF, Jon Pérez Bolo. añade que "el equipo ha entrenado con muchísima ilusión y tiene ganas de demostrar que estamos dando pasos hacia adelante”.

El reto pendiente desde que empezó la liga para el Burgos CF es puntuar fuera de casa, algo que todavía no ha logrado el conjunto blanquinegro. Bolo no quiere mirar al pasado y cree que ese momento va a llegar, por lo que la plantilla trabaja para lograr ese objetivo. “Es cierto que no hemos puntuado aún fuera de casa, en algún partido hemos merecido algo más, pero no es bueno fijarte en lo malo del pasado. Nosotros nos centramos en entrenar bien y estamos concienciados para competir bien en cualquier estadio y ante cualquier rival. Sabemos que cualquier día vamos a romper esa dinámica”.

Esos resultados tan dispares en casa y a domicilio hacen que el técnico vasco apele a la regularidad del equipo. “Vamos a intentar ser el mejor Burgos CF posible. Es por lo que trabajamos y lo que queremos. En algún escenario hemos merecido algo más, pero con merecimientos no vale. Tenemos que ser más regulares". Aunque no debe ser motivo para obsesionarse, en su opinión. "Los hechos son que aún no hemos logrado puntuar fuera de casa, pero no tiene que ser motivo de ansiedad y seguro que va a llegar”, afirma.

Sobre las claves para poder ganar este partido, el entrenador del Burgos CF señala que "hay muchas claves en estos partidos". Y aunque "pueda ser un tópico, ser fuerte en tu área y en la contraria te hace estar cerca de conseguir los objetivos".

En ese sentido, "tenemos las cosas muy claras, tenemos una forma de enfrentarnos a los rivales y planificar los partidos, y vamos a seguir en esa línea. Los detalles están haciendo que no hayamos puntuado fuera, pero vamos con toda la ilusión del mundo y creo que este fin de semana vamos a romper esa racha porque veo al equipo muy concienciado”.

El técnico del Burgos CF destacó la calidad del Racing de Santander. “Es un gran rival. Llevan desde la temporada pasada haciendo las cosas muy bien". Así lo dice la clasificación. "Están con 18 puntos por delante de nosotros y en su campo son muy fuertes". Sobre su plantilla, añadió que "tienen jugadores de mucha calidad que saben asociarse y son un equipo valiente que te viene a buscar, presiona y ataca. Vamos a intentar hacer lo mismo y ojalá que esta vez caiga de nuestro lado".

Respecto a jugadores del Racing, el entrenador del Burgos CF alabó el plantel y el estilo de juego. "Me gusta la plantilla, me gusta el entrenador y el trabajo que están haciendo. Mantener el mayor número de jugadores posible de un año a otro es importante, pero se ha reforzado muy bien". En ese sentido, "ha conseguido retener a Íñigo Vicente o Rubén Alvés. Ha traído a Arana y han hecho una plantilla muy bonita. Saben jugar muy bien al fútbol, son un bloque difícil de superar, muy completos, pero nosotros también estamos haciendo las cosas muy bien y vamos a hacerles un partido difícil”.