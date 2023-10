Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El jugador del Burgos CF Álex Bermejo destaca el atractivo del próximo partido contra el Racing de Santander, por el rival, que ha tenido un buen comienzo de liga, y por el escenario. "Es un partido bonito. Tengo un gran recuerdo del partido del año pasado porque la gente de Burgos se desplaza hasta Santander y nos hace sentir como en casa", apunta. Sobre cómo será el encuentro, cree que "va a ser un partido con ocasiones para los dos equipos y vamos a intentar llevarnos los tres puntos y hacer disfrutar a la gente».

El debate sobre la situación del Burgos CF se centra en su rendimiento fuera de casa, donde todavía no ha logrado puntuar. "Es una realidad que no hemos sumado fuera, pero no es una preocupación ni un tema recurrente en el vestuario. Vamos a ir a Santander a ganar como vamos a venir aquí a ganar contra el Zaragoza. Obviamente, fuera de casa, el rival te sale a presionar más, pero son situaciones del juego», asegura.

Bermejo está seguro que el partido no va a tener nada que ver con el que ambos jugaron en pretemporada. «No se va a parecer. No deja de ser el segundo partido de pretemporada. Teníamos un míster nuevo y no habíamos tenido tiempo de trabajar las cosas". Añade que "los jugadores son los mismos, en eso sí que nos podemos fijar, pero en el estilo de juego va a variar un poco».

Sobre la situación del equipo en este comienzo de temporada, Bermejo sostiene que «en el vestuario sólo se habla de ganar el domingo. Nosotros salimos todos los partidos a ganar y eso no llevará a donde nos lleve. Nosotros solo pensamos en ganar cada fin de semana».

Y sobre su situación en el equipo, el jugador blanquinegro afirma que «yo me encuentro muy bien y con ganas de que llegue el partido contra el Racing. Estoy encontrando mi juego, teniendo la suerte de anotar goles en los últimos partidos y tengo ganas de más, de seguir trabajando, creciendo y de ganar partidos».

El cambio de modelo de juego impulsado por el entrenador, Jon Pérez Bolo, cree que le beneficia. «Me siento más cómodo porque estoy más cerca del área, tengo más ocasiones de gol y tenemos más el balón. Me va mejor, simplemente porque soy un atacante y nos gusta hacer goles».

Eso hace que sea más caro conseguir un puesto en el once inicial, al haber más competencia. «Los jugadores que han llegado o que siguen del año pasado son de gran calidad. Tenemos un equipazo. En este sentido, «todos intentamos dar el cien por cien para que el equipo se beneficie de eso. Luchamos todos por un puesto, pero el que se beneficia de ello es el equipo».

Copa del Rey

El jugador del Burgos CF también valoró el sorteo de la Copa del Rey, que emparejó al equipo de Bolo con el Hércules. «Es un rival bonito y complicado, porque va líder y tiene un campazo. He tenido la suerte de jugar ahí y nos favorece porque es de césped natural". Además, "tiene una afición muy potente y seguramente nos desplazaremos y nos quedaremos en Alicante. El sorteo nos ha favorecido porque luego no tendremos que viajar para jugar el partido en Elda».

La Copa del Rey es una competición que ilusiona. «El equipo está ilusionado como cada año y con ganas de jugar y ganar todos los partidos. Los jugadores de fútbol no saben salir al campo sin la intención de ganar, competir y hacer disfrutar a nuestra afición».