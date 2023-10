Dani Ojeda: "Tenemos que marcar territorio en El Plantío"

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El delantero del Burgos CF Dani Ojeda señala que la próxima semana, con tres partidos, dos de liga y la primera eliminatoria de Copa en el campo del Hércules, deben servir para seguir cambiar la versión que ofrece el equipo fuera de casa. "La derrota de Santander fue dolorosa y nos fuimos con sensaciones un poco malas porque fue un resultado abultado y el equipo no llegó a encontrar su mejor versión, a excepción de los últimos 15 minutos de la primera parte", apunta.

En este sentido, admite que haya cierta inquietud entre la afición. "Entiendo que haya un 'run run' acerca de nuestro rendimiento fuera de casa, pero hay cosas que se han hecho bien y quizá el fútbol no ha sido justo con nosotros en estos partidos", reflexiona.

Pero indica que no tiene que ser una obsesión, la liga es larga y considera que esa dinámica puede cambiar. "Esto no debe convertirse en una obsesión, hay que seguir trabajando, trabajando y trabajando más y darle importancia a este aspecto, pero sin dejar que sea una obsesión, porque no nos ayuda”.

Ojeda considera que los resultados fuera de casa se han decantado en contra del Burgos CF por detalles. "Recuerdo una acción en Gijón en la que se nos va un punto, en una acción al final, recuerdo el partido en Tenerife, en el que podemos irnos al descanso con un jugador más y con un penalti que, al final, fallamos, recuerdo el partido de Levante en el que nos ponemos por delante en el 45‟ y nos vamos al descanso perdiendo, etc".

Insiste en que son pequeños detalles, aunque también admite que ha habido cosas que se han hecho mal. "No digo que no hayamos hecho cosas mal, pero si te paras a pensar son pequeños detalles que si hubieran caído de nuestro lado probablemente estaríamos hablando de otra situación y que el tema de no puntuar fuera no fuese un caso tan dramático". Aunque "no le voy a restar importancia porque evidentemente es algo que debemos mejorar".

Esa imagen que se da fuera de casa contrasta con el rendimiento del equipo del equipo en El Plantío, prácticamente impecable. Un rendimiento que se debe plasmar fuera de casa "Al final en casa estamos haciendo las cosas muy bien y casi que ganamos con la inercia de nuestra gente y de nuestro estadio y si somos capaces de darle la vuelta a la situación fuera de casa y nos quitamos esa sensación de que no somos capaces de puntuar fuera, seguramente el equipo de un plus, porque tenemos capacidad para ello”.

Sobre el próximo rival, el Real Zaragoza, que empezó muy bien la liga y entró en un bache de resultados, Ojeda indica que “"todos los años acabamos hablando de lo mismo: estados de forma. Un equipo que empezó como un tiro y que parecía que iba a ascender en enero ahora tiene muchas dudas".

No obstante, advierte de que el "el Zaragoza tiene capacidad de generar buen juego, de generar acciones de ataque, tiene muy buenos jugadores y le hace más peligroso esta pequeña mala racha porque va a querer revertir su situación. Si son un equipo peligroso, ahora tenemos que estar más alerta por el momento en el que viene".

Y apela al espíritu de El Plantío. "Nosotros tenemos que seguir siendo el equipo que mostramos en casa, ir pronto a por el partido, querer dominar y ser protagonistas en El Plantío y marcar nuestro territorio”.

En ese sentido, reflexiona que “Tenemos que ser conscientes de que no se van a ganar todos los partidos en casa y tampoco se van a perder todos los partidos fuera. Esto es una cuestión de equilibrio". Añade que "hay que intentar puntuar el máximo posible y mantener esta racha en casa. A veces tengo la sensación de que ganamos por inercia en El Plantío gracias al empujón de la afición y eso no lo podemos perder. Hay que mirar el lado positivo, somos unos privilegiados por tener esta situación en casa y no perder esto nos hará estar más cerca de puntuar fuera de casa.

En este sentido, "tenemos que recuperar las buenas sensaciones en casa, ganar los tres puntos e ir a Elda con la intención de cambiar la racha fuera de casa. Hay que seguir remando, porque lo bueno de esta competición es que cada dos semanas tenemos una nueva oportunidad de ganar como visitantes y cambiar la mala racha”.

Sobre su participación en el equipo y la confianza del entrenador, Jon Pérez Bolo, recuerda que “al principio de temporada hay un tema personal que me afectaba en el rendimiento dentro del campo, aunque intentaba que no fuese así, y tener continuamente la confianza de Bolo para seguir compitiendo me hace sentirme en deuda con él y por eso siempre doy lo mejor de mí".

Semana de Copa

El partido contra el Real Zaragoza se disputa el lunes 30 de octubre, a las 21.00 horas en El Plantío, lo que será el comienzo de una semana en la que los blanquinegros disputarán tres partidos, entre ellos la eliminatoria de Copa del Rey. “Es curioso, porque estamos más de una semana sin competir y luego jugamos tres partidos en seis días. Debemos adaptarnos porque tenemos una plantilla capacitada para competir tanto en la Copa del Rey como en LaLiga HyperMotion".

Para empezar, "el partido del lunes será ante un rival difícil, pese a que en los últimos partidos no haya tenido resultados positivos Luego hay que afrontar el resto de la semana lo mejor posible, tanto para el viaje a Alicante para jugar contra el Hércules entre semana como para el partido en Elda del domingo. Intentaremos recuperarnos bien y estar preparados para lo que venga”.