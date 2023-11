Andy Rodríguez: "Estamos preparados para romper esta dinámica fuera de casa”

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Burgos CF volvía a sonreír después de una victoria épica en El Plantío ante el Alcorcón, tras remontar un 0-2 en contra. El jugador blanquinegro Andy Rodríguez explica que «después de una victoria, las semanas son más agradables. Ya hemos empezado a trabajar y a preparar el partido. Como todos, son tres puntos importantísimos para nosotros, para romper esa dinámica fuera de casa».

Llega un desplazamiento complicado a Ferrol, y el Burgos CF aún no se ha estrenado a domicilio. Según Rodríguez, «es algo difícil de explicar. Después de cada partido siempre hacemos el análisis de lo que hemos hecho mal y vemos lo que tenemos que hacer para corregirlo». Sobre la importancia del aspecto psicológico en esa dinámica fuera de casa, el jugador blanquinegro apunta que «hemos hablado de ello y de lo que tenemos que hacer cada uno individualmente y colectivamente para afrontarlo con mucho positivismo y tratar de entrar en el partido de la mejor forma posible». El guion es que «debemos confiar en nosotros mismos, somos un gran equipo y estamos preparados para romper esta dinámica».

Es consciente de que hay mucha competencia en el centro del campo, por lo que «intento disfrutar del día a día y trabajar en cada entrenamiento. El míster es el que decide, pero no va a cambiar mi actitud. Voy a intentar aprovechar lo que me dé. Tenemos un grupo magnífico, con un ambiente muy bueno. Y cuando el míster quiera, tengo que estar preparado». Sobre su lesión, «está totalmente olvidada. Desde que empezó la pretemporada no me he perdido ninguna sesión de entrenamiento. He estado disponible para todos los partidos y tanto físicamente como mentalmente estoy muy muy bien».

En este sentido dio todo su apoyo a su compañero lesionado Esteban Saveljich. «Hemos intercambiado impresiones de cómo iban los primeros días y de cuándo le iban a dar el alta. Pero sobre todo, he querido apoyarle para que esté bien de ánimo. Que sepa que cualquier duda que le surja, que me pregunte sin ningún problema».