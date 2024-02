Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El técnico del Burgos CF, Jon Pérez Bolo, afronta el próximo partido contra el Racing de Ferrol -domingo, a las 21.00 horas en El Plantío- como uno de "los partidos más difíciles de la temporada". Añade que todas las temporadas aparece alguna sorpresa con equipos revelación. “Todos los años hay algún equipo que aprovecha la buena dinámica tras el ascenso y se mete en una buena situación, haciendo las cosas bien. El Racing de Ferrol está donde está por méritos propios".

Afirma que "se vuelve a demostrar que el límite salarial o tener la mejor plantilla no lo es todo. Los grupos son los que consiguen objetivos ambiciosos y el Racing de Ferrol ha demostrado que es un gran grupo, con buenos jugadores y un cuerpo técnico experimentado. Para mí es uno de los partidos más difíciles de la temporada”.

Sobre las buenas cifras del Racing de Ferrol fuera de casa, el entrenador blanquinegro afirma que “es un equipo muy bien trabajado. Tienen las cosas muy claras y se han reforzado bien en el mercado de invierno".

Comenta que "sí, es cierto que ha perdido un jugador muy importante (Carlos Vicente), pero los jugadores que le están supliendo lo están haciendo muy bien y no han notado casi esa baja". Por todo ello, "va a ser un partido muy complicado, pero nosotros también tenemos la ilusión y las ganas de volver hacer de El Plantío un fortín y seguir la racha arropados por nuestra gente”.

Sobre cómo llega la plantilla a este partido, Bolo recuerda que "Ander todavía sigue en proceso de recuperación. Imaginamos que la semana que viene ya podrá reincorporarse con el grupo. También contamos con las dos bajas de larga duración, Esteban y Raúl Navarro. Curro se perdió el anterior encuentro por tarjetas y ya se incorpora para este partido”.

También valora de forma positiva la llegada de Joni Montiel y Anderson Arroyo. "Tanto Joni como Arroyo se están incorporando muy bien. Es fácil teniendo el vestuario que tenemos. Siempre que llega un nuevo jugador se le recibe con los brazos abiertos. Ya están integrados al 100%. Los buenos jugadores se pueden complementar muy bien, sólo hay que buscar a cada uno el lugar adecuado. Curro y Joni se pueden adaptar a varias posiciones y veremos dónde les podemos situar este fin de semana. Ya coincidieron el último partido en casa y creo que el equipo estuvo bien”.

Sobre los objetivos, el técnico insiste en que hay que ir partido a partido, a corto plazo. "Siempre voy a ir de la mano de Michu. Fue la persona que me llamó y la que me convenció a subirme en este proyecto. Pero en lo que me centro es en el día a día, en intentar conseguir los objetivos que se nos plantean. Cuando vine sabía a dónde venía, quiénes éramos y dónde queríamos llegar y para mí no ha cambiado nada", asegura.

A partir de esa premisa, "el trabajo diario nos va a decir dónde vamos a terminar. La experiencia que tengo me dice que tenemos que ir partido a partido y tenemos que mirar objetivos a corto plazo. Ojalá podamos estar peleando por algo muy importante a final de temporada. Cada día quiero hacer mejor a mi equipo, pero debemos tener los pies en el suelo. Para conseguir cosas importantes, tenemos que seguir siendo una gran familia”.