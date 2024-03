Bolo: “Es un momento importante para ver la fortaleza de este grupo"

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El entrenador del Burgos CF, Jon Pérez Bolo, ve a la plantilla en muy buena disposición para afrontar el partido contra el Huesca, en el que tendrá que reordenar el equipo por las bajas por sanción y la lesión de Córdoba. No obstante, indica que "la semana ha sido muy buena, igual que las últimas. Estamos con ganas de que llegue el partido, que va a ser importante y exigente ante un rival que lleva una racha muy positiva. Vamos con ganas e ilusión de seguir haciendo las cosas bien y sacar algo positivo".

Más que decepción tras el empate con el Levante, Bolo habla de rabia. "Los jugadores, después del partido, no tenían tristeza o decepción, yo lo llamaría rabia. Todos sabemos que se hizo un buen partido, pero todos sabemos que los rivales tienen buenos jugadores; en este caso, Andrés Fernández hizo un partidazo. Al final empatas, pero pensamos que es el camino que tenemos que seguir y ese partido está olvidado", señala.

Durante esta semana, "hemos estado trabajando duro, haciendo buenos entrenamientos para llegar en la mejor forma posible porque sabemos que va a ser un reto importante, más aún por la trayectoria que lleva el Huesca, que ha conseguido salir de una situación muy complicada. Antonio ha dado con la tecla y está haciéndolos competir muy bien. Vamos con ganas de romperles esa racha".

Sobre la ausencia de Córdoba, Bolo no lo da por descartado del todo, esperará a ver cómo está el domingo. "No vamos a poner la integridad física de ningún jugador en juego por precipitar su recuperación. Aitor Córdoba no está descartado. Ayer salió a hacer su trabajo y no sabemos si va a estar el domingo. Lo que está claro es que no vamos a arriesgar. Si no está en condiciones de dar un buen rendimiento y poner en peligro su estado físico, no va a jugar", señala.

Añade que "tenemos otros jugadores y cuando hay un problema buscamos soluciones. Después del entrenamiento de hoy y de mañana, tomaremos una decisión con los médicos y entre todos intentaremos acertar".

Esta situación será una manera de evaluar la "profundidad de la plantilla". Bolo afirma que "es un momento importante de la temporada para ver la fortaleza que tiene este grupo. Ya lo hemos hecho en otros momentos, como el partido contra el Real Valladolid en El Plantío. El equipo tenía bajas y respondió a las mil maravillas, compitió bien y creo que es lo que vamos a hacer el domingo. Estamos igual de ilusionados y con las mismas ganas que siempre para sacar los tres puntos".

Las bajas se pueden suplir y "es más fácil acertar cuantos más elementos tengas, pero dentro del campo podemos hacer modificaciones tácticas y seguro que encontramos soluciones también con el banquillo".

Sobre la posibilidad de completar con jugadores del filial, Bolo adelanta que "van a viajar Saúl, que ya debutó y tenemos muchísima confianza en él porque es un activo importante del club, y José Menor, que puede tener la oportunidad de debutar en el fútbol profesional. Estoy contento porque algún jugador del filial pueda venir con nosotros y descubrir lo que es el fútbol profesional. Es el sueño de todo canterano".

Y hace una apuesta por la polivalencia. "Dentro del once que pueda salir hay jugadores que se adaptan a diferentes posiciones y con eso puedes variar el dibujo sobre la marcha. Sabíamos que corríamos el riesgo de perder a sancionados o lesionados, pero tenemos todo estudiado y planeado. Espero que eso que tenemos pensado salga bien", destaca.

Sobre el Huesca, el técnico vasco destaca que "creo que el equipo encaja muy poco y tiene muy buenas transiciones y estrategia. Como te hagan un gol va a ser complicado darle la vuelta. Están mereciendo salir de la situación complicada en la que estaban con trabajo y unión. Es un grupo muy unido y eso es importante en las malas. Querrán seguir con esa racha para no volver a complicarse la vida".