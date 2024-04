Bolo: "Ya se han conseguido los 50 puntos y ahora queremos más"

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Hace tiempo que no se habla del objetivo de la permanencia en el Burgos CF porque es una meta que se dio por conseguida. No obstante, el técnico del equipo blanquinegro, Jon Pérez Bolo, recuerda que se ha conseguido los 50 puntos que suelen marcar la frontera de la salvación. A partir de ahora, a por más.

Ante el el partido de este domingo, a las 16.15 horas, ante el Villarreal B, en el campo de La Cerámica, una de las principales preocupaciones de Bolo es cómo cubrir la baja de Appin. "Lo primero es intentar acertar con el sustituto. (Kévin Appin) Es una baja importante, porque es un jugador que nos está dando mucho esta temporada, pero sabemos que durante las temporadas hay percances y ahora ha caído él", señala.

En este sentido, "intentaremos acertar, porque tenemos varias opciones y estamos valorando quién es el que va a salir. Más o menos lo sabemos, pero no vamos a dar más pistas al rival porque esto va de intentar sorprender. En esta liga todos nos conocemos mucho, pero no les vamos a poner las cosas fáciles".

Joni Montiel es "una de las opciones que tenemos. Somos un grupo, un equipo y peleamos todos por lo mismo. Joni sabe que para nosotros es un jugador importante y sabemos lo que nos puede dar y él sabe lo que nos tiene que dar. Intentaremos tomar una buena decisión y Joni es una de las opciones que tenemos para sustituir a Kévin".

Sobre el hecho de jugar contra un filial, el técnico vasco recuerda que "los filiales son equipos de mucha calidad, con gente joven que a veces puede equivocarse y cometer errores. Es un muy buen equipo, pero está cometiendo errores en determinados momentos que le cuestan estar donde está en la clasificación. Tienen una oportunidad de sumar en su casa y no descolgarse porque de perder pueden quedarse un poco atrás. Va a ser un partido difícil y así se lo estamos transmitiendo al equipo".

En el caso del Villarreal B, "ha sido capaz de ganar a equipos muy importantes en su casa. El último partido se le escapó por pequeños detalles contra el líder y contra el Oviedo, creo que hizo un buen partido, pero por pequeños errores se les escapa. No nos fiamos y no nos fijamos en la clasificación del Villarreal porque no es real. Nos esperamos un partido muy complicado".

Cree que aún queda mucho en juego. "Siempre que no puntúas fuera de casa y los que pelan contigo puntúan, se te escapan. Pero creo que quedan muchos puntos en juego. Ganar en Villarreal sería dar un paso muy importante porque nos volveríamos a meter muy arriba y de perder nos quedaríamos con poco margen de error, pero todavía no estaría nada dicho".

En este sentido. "vamos con la ilusión de ganar para volver arriba y ojalá seamos capaces de conseguir los tres puntos para que en el fin de semana siguiente se viva una fiesta en nuestro campo". Afirma que "llevamos una línea muy positiva con todo en juego. Quizás los últimos resultados en casa contra dos equipos muy grandes como Levante y Espanyol no han sido los resultados que todos queríamos, pero las sensaciones han sido muy positivas".

Comenta que "la igualdad que hay en LaLiga demuestra que con dos puntos que hemos sacado seguimos en la pomada. Si hubiéramos tenido un poco más de suerte en esos resultados estaríamos muy muy arriba en la clasificación. Esto cada semana da un vuelco". Insiste en que "vamos a ir paso a paso y todos estamos de acuerdo en que ya se han conseguido los 50 puntos y ahora queremos más. Creo que esto se va a decidir en las tres o cuatro últimas jornadas".

Sobre su sanción de dos partidos tras ser expulsado en el partido contra el Espanyol, Bolo señala que "siempre me gusta estar cerca de mis jugadores. Cuanto más activo, intenso y metido en el partido me vean ellos, más se activan. No podré estar en el banquillo, pero estará Pablo Lago, Pablo el preparador físico o Martín, entrenador de porteros. Hay gente que va a hacer lo mismo que hago yo en la banda, pero ahora me tocará pasar los nervios en la cabina".