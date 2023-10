El Burgos CF sufre pero vuelve a ganar en El Plantío

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Quinta victoria de la temporada en El Plantío y 16 puntos sumados de los 18 posibles con los que el Burgos CF hace de su feudo un fortín para mantenerse competitivo en el campeonato liguero.

Su víctima en esta oportunidad fue un Villarreal CF B que pese a ser inferior en la primera consiguió llegar al descanso sin que el marcador se moviera y que en la segunda, cuando todo estuvo más ajustado, sería castigado por un Burgos que volvió a demostrar mucha efectividad en la pelota parada con dos tantos a la salida de sendos saques de esquina.

Con todo y pese a que los de Jon Pérez Bolo jugaron muchos minutos con dos goles de diferencia, al final acabarían el duelo pidiendo la hora.

El once de Jon Pérez Bolo salió mordiendo en El Plantío y en cuestión de segundos empotró al filial en su área, sometiéndole a base de acaparar la posesión de la pelota pero también generando constantes llegadas con Matos y Raúl Navarro como incansables protagonistas del ataque burgalés por el costado izquierdo.

Cumplido el minuto diez de juego el Villarreal B ya había sufrido lo indecible y no había encajado el primero por la falta de pegada de su rival, como volvió a demostrar en el 13´ un Edu Espiau que rozó el gol en un cabezazo tras centro desde la banda que se fue lamiendo el poste.

El Burgos no conseguía provechar su claro dominio y eso significaba perdonar, todo un problema que le recordó el equipo del entrenador visitante Miguel Álvarez Jurado en el 16´ en su primera llegada al área, cuando Jorge Pascual inicia una gran jugada donde Romero no llega a rematar por milímetros y es el propio Jorge Pascual el que a punto está de marcar, pero un zaguero local la mandó a la esquina in extremis.

El susto provocó que los albinegros redoblaran su apuesta ofensiva pasando a jugar sin dilación en campo contrario para ganar varios saques de esquina que tampoco tendrían consecuencias.

Superado el ecuador del primer periodo el filial villarrealeño seguía indemne pese a haber merecido algún castigo y ya sea por eso o porque el Burgos se tomó un respiro después de tanta exigencia física, pues su presión era altísima e incansable, el caso es que el joven submarino amarillo cogió algo de aire y pasó por una fase de mayor tranquilidad y casi ningún tipo de agobio, ya que incluso logró igualar la posesión del cuero.

Pero el Burgos no tardó en volver a la carga, sin tanta llegada pero con la misma energía que le hacía ganar casi todos los balones divididos y las segundas jugadas.

Así, en el tramo final del primer periodo volverían a verse ocasiones claras de los locales. En el 40´ Curro botó un córner con rosca al segundo palo y en medio de los forcejeos el Edu Espiau está a punto de marcar con la testa, pero no conectó bien el cabezazo. Y en el 42´ Curro la coge otra vez en banda derecha, escorado pero pegado al área grande, y su centro chut con la zurda coge una plástica curvatura que no entró por la escuadra del palo largo de milagro.

Sin más cambios después del obligado visitante en el final de la primera, se reinició el duelo con mayor igualdad y un Curro exhibiendo calidad no sólo en las acciones a pelota parada, también en juego.

Así, en el 5´ el Burgos saca provechó a la estrategia y el saque en corto con un pase raso a la frontal de Álex Bermejo más el bloqueo de Curro a un zaguero sirve para que Matos llegando desde atrás la coloque con la zurda y de rosca en la escuadra contraria de un Morro que nada puede hacer por evitarlo.

El décimo tanto del Burgos a pelota parada desatascaba el partido para alegría de un Jon Pérez Bolo que lo celebraba en el área técnica junto a sus ayudantes.

Tras el gol el duelo se trabó bastante para beneficio de un Burgos al que el barullo no le iba nada mal y que a su vez desesperaba al filial castellonense.

Bermejo amplía la cuenta

Hasta que recién superada la hora Edu Espiau gana el enésimo duelo aéreo, la zaga visitante se descoloca y la pelota le llega a un Curro que con tiempo para pensar y mucho espacio en la espalda del rival filtra un pase que deja completamente solo a un Álex Bermejo que apuntilla el segundo.

El segundo tanto descentró a un Villarreal que así y todo pudo marcar en una buena de Ontiveros pero que al poco también pudo encajar la sentencia ante un Dani Ojeda que no sabe definir.

El choque estaba de forma clara de lado burgalesa pero en el 74´ una jugada aislada con centro al segundo palo le pilla la espalda a Córdoba y Ferrari pese al buen hacer de Caro marca de cabeza.

Nervios al final y golazo de Grego

En el último cuarto de hora el partido cambió por completo y tras el carrusel de ambos técnicos los de Miguel Álvarez Jurado achucharían más que nunca ante un Burgos con muchos nervios.

Sin embargo a falta de dos para el final el Burgos bota otro córner y Grego Sierra tras un par de rechaces hace un control en forma de regate y suelta una volea para marcar un golazo que parecía apuntalar definitivamente el triunfo.

Aunque todavía habría nervios porque en el 94´ y con todavía cinco minutos de descuento por delante, Ontiveros saca un gran chut lejano enganchado al palo y abajo que Caro sólo puede rechazar y el uruguayo Andrés Ferrari se adelanta a todos para coger el rechace y hacer el segundo visitante y el segundo en su cuenta.

Y para terminar no sin sufrimiento con el Burgos pidiendo la hora, todavía Jorge Pascual tendría una para empatar que se fue muy cerca del palo.