Bolo avisa ante el derbi: "Tenemos que ser muy fuertes en las dos áreas"

El entrenador del Burgos CF, Jon Pérez Bolo, recuerda que el partido de este domingo ante el Mirandés, en Anduva, a partir de las 18.30 horas, es especial por muchas razones. "Los derbis son partidos especiales. Los dos equipos nos jugamos mucho, aunque es cierto que este año la diferencia de puntos es mayor que en otras ocasiones", señala.

Recuerda, también, que en Anduva al Burgos CF le ha costado sacar buenos resultados. "Creo que al Burgos le ha costado sacar estos derbis en Anduva históricamente, pero nosotros queremos seguir soñando y peleando por los puestos altos de la clasificación. Vamos a tener que hacer un buen partido para que eso suceda. Vamos con esas ganas, hemos entrenado muy bien, pero va a ser complicado porque ellos se juegan mucho y están en una situación complicada. Tenemos que ir a ganar", asegura.

A ello se suma que el conjunto blanquinegro, imbatido en casa, ofrece una peor versión fuera de El Plantío. "Llevamos un año que no está siendo bueno en cuanto a juego y resultados fuera de casa. Sí que es cierto que ha habido momentos y partidos puntuales en los que lo hemos hecho muy bien y los tenemos que coger como ejemplo. Ojalá seamos capaces de repetir partidos como contra el Cartagena, el Espanyol o el Eibar", apunta.

En este sentido, añade que "va a ser complicado porque la gente va a apretar, aunque nosotros también vamos a llevar mucha gente. Ojalá sea un partido muy bonito de ver y que las dos aficiones disfruten. Estoy convencido de que va a ser una fiesta en la que todo el mundo se respete y anime a su equipo. Nosotros vamos con la ilusión de hacer un buen partido y acercarnos a los puestos de playoff y para hacerlo debemos hacer un buen partido, siendo fiables en las dos áreas y sin cometer los errores de los últimos partidos".

Sobre el Mirandés, asegura que "no sé qué partido conviene. Lo que sí tengo claro es que tenemos que ser muy fuertes en las dos áreas. Cuando ataquemos, debemos aprovechar las ocasiones que tengamos y en la nuestra ser muy fuertes".

Añade que "en los dos últimos partidos hemos sido muy blandos y no puede ser porque darle la vuelta al marcador es muy complicado y pocos equipos lo consiguen. No podemos conceder gol en estrategia, en transiciones rápidas. Sabemos cuáles son sus virtudes y vamos a intentar que no las saquen en el partido".

Sobre los cambios del Mirandés en su dibujo sobre el terreno, Bolo indica que "no sé lo que puede pasar dentro del vestuario, lo que sí veo es que el míster está intentando buscar soluciones a los problemas que tienen. Está dando vueltas a la alineación, al sistema. Me preocupo de llegar de la mejor forma posible e intentar ganar ese partido y después desearles mucha suerte porque son vecinos y nos gustaría seguir jugando derbis".

La plantilla está disponible con la excepción de Kévin Appin y Edu Espiau, que "están entrenando por su cuenta y todavía no se han ejercitado con el grupo". En el caso de Dani Ojeda, "no pudo hacer la sesión con el grupo porque viene arrastrando unas molestias desde la semana pasada y tenemos las bajas de Esteban y Raúl y la de Joni por acumulación de tarjetas. Vendrá algún jugador del filial".

Sobre las bajas, "ya las dos últimas semanas nos han faltado jugadores importantes y también llevamos mucho tiempo con las bajas de Raúl y Esteban".

Tampoco quiere hacer pronósticos sobre las posibilidades de que el Burgos pueda entrar en el play off. "No soy de hacer quinielas y ver lo que puede pasar dentro de siete partidos. Lo que sí tengo claro es que nosotros tenemos que sumar de tres para seguir soñando y colocarnos arriba en la clasificación. Ahora tenemos bastantes equipos por delante y nuestro deber es ganar y ver lo que hacen los demás", afirma.

Y zanja que "no queremos mirar más allá que lo que vamos a hacer en el partido más próximo y prepararlo de la mejor forma posible. La experiencia me dice que mirar más allá es un error y no debemos preocuparnos por ello".