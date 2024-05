El Burgos CF afronta cuatro finales para cumplir el sueño del play off

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Aunque, a día de hoy, el Burgos CF no depende de sí mismo para entrar en el play off por el ascenso a Primera División, el conjunto de Jon Pérez Bolo tiene en su mano cumplir el sueño de entrar en la lucha por estar en la máxima categoría. A día de hoy, el conjunto blanquinegro está a un punto de los puestos de play off.

Pero la igualdad de la Liga Hypermotion permite al Burgos CF soñar y postularse para estar entre los aspirantes, con cinco equipos -Oviedo, Racing, Elche, Burgos CF, Sporting y Levante- con tres puntos de diferencia, entre los 58 de Oviedo y Racing y los 55 de Levante. Pero dada la locura de resultados de la competición, no habría que descartar del todo todavía al Racing de Ferrol (54) e incluso al Tenerife (52), uno de los cuatro rivales que le quedan al equipo blanquinegro.

De esas cuatro finales, el equipo burgalés juega dos en casa. La primera este viernes, a las 20.30 horas, en El Plantío, ante el Eldense. Será un partido muy complicado, ya que el equipo que entrena el extécnico del conjunto blanquinegro, Fernando Esteve, se juega la permanencia, con dos puntos por encima de los 41 que marca el Alcorcón para el descenso. El equipo alicantino ha ido perdiendo fuerza tras ser una de las revelaciones del campeonato y llegará a El Plantío este viernes con la necesidad de ganar para alejarse de la zona de peligro.

La próxima jornada marcará, de nuevo, si las opciones del Burgos CF para estar en el plat off siguen intactas. En este sentido, el entrenador del Burgos CF, Jon Pérez Bolo, ya lo dejó claro antes del encuentro contra el Zaragoza del pasado domingo, "hasta el final de temporada puede pasar cualquier cosa". Por ello, las cábalas de esta jornada pueden ser totalmente inútiles para la siguiente.

Lo que si se puede decir es que el Burgos CF, tras jugar en casa contra el Eldense, visita el campo del Andorra, el último clasificado, que buscará apurar sus opciones de salvación, a cuatro puntos del Alcorcón.

Tras el desplazamiento a Andorra, la tercera final del Burgos CF se jugará en El Plantío ante el Tenerife, un equipo que podría llegar a esa jornada también con opciones. Para cerrar la temporada regular, el equipo de Bolo se desplazará a Alcorcón, inmerso en la lucha por no descender en un partido que podría definir la presencia o no del Burgos CF en el play off.