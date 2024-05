Bolo: "Hasta el final de temporada puede pasar cualquier cosa"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El entrenador del Burgos CF, Jon Pérez Bolo, tiene claro que queda mucho recorrido por delante y todo está abierto hasta el final de temporada para decidir los puestos de play off. El técnico vasco hizo este reflexión en la víspera de una de las cinco finales que les quedan a los blanquinegros para entrar en uno de los puestos que dan opción para optar al ascenso a Primera.

«Ya lo dije, hasta el final de temporada puede pasar cualquier cosa. Tenemos que seguir trabajando de la misma forma, con la misma alegría y esperar conseguir los máximos puntos posibles que nos den la posibilidad de jugar ese playoff. Tenemos que disfrutar del camino con altibajos, pero no podemos ser una montaña rusa cada semana. En las victorias hay que estar tranquilos y en las derrotas el doble», destaca.

El conjunto burgalés llega a este partido con la plantilla en buena disposición, pero «Atienza no ha entrenado ningún día con el grupo y será difícil que llegue al partido».

Al técnico burgalesista no le gusta valorar al rival, un Zaragoza que no se puede descuidar al no tener aún cerrada la permanencia. «Sabéis que no soy de valorar lo que pasa en la casa ajena. Ellos tendrán su análisis y sabrán lo que ha pasado durante la temporada. El fútbol es así, empiezas muy fuerte, se tuercen las cosas y se complica la temporada. Yo solo puedo valorar a mi equipo, lo que trabajamos y lo que hacemos en el campo», señala.

Y añade que «lo que vamos a buscar es hacer un buen partido contra un gran equipo, un histórico con un campo impresionante y una afición increíble. Quizás no sea su mejor temporada, pero lo que querrán ahora es ganarnos para terminar tranquilos la temporada. Vamos con ilusión y ganas de conseguir los tres puntos».

En este sentido, destaca la llega de Víctor Fernández al banquillo zaragocista. «Con Víctor han salido de una situación que se había complicado mucho. Todavía están en una situación incómoda porque necesitan puntos para sellar la permanencia y espero un partido difícil con un campo que va a animar a su equipo hasta el final», sostiene.

Además, «si eres un equipo que recibe poco, a nada que tengas una oportunidad y hagas un gol, te acercas mucho a ganar los partidos. Son un equipo con jugadores importantes en la categoría». En este aspecto, «Víctor ha conseguido que sean fiables en defensa y con esa calidad, a poco que haga, te hacen mucho daño. También es un hombre muy querido en Zaragoza y con su llegada ha conseguido unir todo y la afición está volcada con ellos. Es un grandísimo entrenador y no hace falta recordar su currículum. Está consiguiendo salir de esa situación y va a ser muy difícil».

Lo que está claro es que en este momento decisivo de la temporada al Burgos CF no le vale ya con ganar en casa, está obligado a ganar lejos de El Plantío, su principal carencia esta temporada. «Quedan cinco partidos, el primero es el Zaragoza y vamos a intentar ganarlo. El siguiente es el Eldense en casa y vamos a intentar ganarlo. Vamos a intentar ganar los cinco», afirma Bolo.

Recuerda que «enfrente tienes un rival que también quiere hacerlo y habrá partidos en los que puedas y otros en los que no. Se está viendo que la liga no está fácil para nadie, pero nosotros trabajamos día a día para el partido más inmediato y no pensar en lo que puede venir después. Esto da muchas vueltas y hasta el final va a estar muy abierto».

Bolo también quiso destacar el trabajo del club en las categorías inferiores. «Lo hemos dicho muchas veces, el club está dando pasos hacia delante y no solo en el primer equipo. El cadete quedó campeón, el infantil ha estado peleando con el Real Valladolid hasta el final. El benjamín también ganó y ahora el juvenil puede subir a División de Honor. Tener a los dos juveniles en las máximas categorías es muy importante. Y es de valorar el esfuerzo y lo bien que se está trabajando en la cantera», comenta.

Una circunstancia que «a corto plazo repercutirá en la primera plantilla. Desde aquí quiero felicitar a todos ellos por el trabajo que están haciendo porque es muy importante para el primer equipo».

Respecto a la posible continuidad del director deportivo, Miguel Pérez 'Michu', el entrenador del Burgos CF indica que «todos sabemos lo que es Michu para el Burgos y lo que ha hecho desde que llegó. Si al final se produce esa noticia estaremos encantadísimos y contentos. Es una pieza básica y ojalá se pueda confirmar. Me alegraría mucho por Michu, por el Burgos y por la afición».