"Hay que darle mucho valor y mucha importancia al año que estamos haciendo"

Miki Muñoz 'Mumo' se convirtió en el protagonista involuntario del partido contra el Zaragoza tras sufrir un aparatoso choque con Elgezabal, que le dejó 19 puntos de sutura, aunque, según afirmaba, fue "un susto".

En la previa de la primera de las cuatro finales del Burgos CF, ante el Eldense, este viernes, a las 20.30 horas, en El Plantío, el centrocampista madrileño recordaba que «quedó más en el susto que vivió mi familia y amigos que lo estaban viendo en casa, porque yo en ese momento estuve en el limbo y en cuanto volví a la normalidad sabía lo que había pasado y era consciente de todo. Solo fue el susto del momento del impacto».

Antes de valorar el próximo partido ante el Eldense, el jugador blanquinegro «Creo que hicimos un partido muy, muy serio. Como es lógico, ellos salieron en su casa con más fuerza, pero supimos aguantar esas acometidas que hubo en los primeros minutos y poco a poco fuimos cogiéndole el gustillo al partido. Es uno de los más serios que recuerdo fuera de casa», afirmó.

Un partido, contra el Zaragoza, clave para seguir en la pelea por play off. «Había esa necesidad, porque habían ganado los de arriba y para no quedarnos descolgados eran importantísimos los tres puntos. Tenemos ganas de poder conseguir los tres puntos el viernes contra el Eldense en casa y obligar a los demás a que nos cojan».

La situación del Eldense, que está zona de peligro, es un obstáculo más, ya que «en los tres años que llevamos en la categoría ningún equipo ha sido más fácil de ganar por estar abajo. Al revés, los equipos más necesitados en las últimas jornadas por mantener la categoría pueden ser los más peligrosos. Pero nuestro objetivo es muy importante para nosotros y muy difícil de conseguir, pero la ilusión es máxima para poderlo conseguir».

El equipo alicantino se ha metido en problemas después de una prometedora primera parte de la liga. «Esta categoría funciona de esta manera. Si consigues una buena racha, consigues alzarte en la tabla y, en cambio, si encadenas varias derrotas, te ves metido en una guerra muy difícil» apuntó. Por eso, «es un rival muy complicado que va a venir con todo para llevarse lo más positivo a casa».

Al margen de lo que pase hasta el final de la competición, el jugador del Burgos CF consideró que el equipo ha hecho una gran temporada. «La realidad es que debemos valorar el buen año que estamos haciendo, el día a día que estamos consiguiendo. Es la mejor clasificación de estos años en Segunda División y hay que darle mucho valor y mucha importancia. Estamos cerca de otro objetivo y la ambición por parte de todos está intacta».

Sobre su presencia creciente en el equipo, el centrocampista apuntó que «he seguido siendo la misma persona que he sido siempre, no creo en otra forma de funcionar. Han sido semanas que son normales dentro del mundo del fútbol y las entiendo así. Por circunstancias que uno no quiere, porque a veces son lesiones de compañeros, me tocó entrar y a la vez tienes que ser consciente de que es la oportunidad. Tenía que aprovecharlo y en esas estamos».