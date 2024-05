Ojeda: "Estamos enfocados en conseguir la mejor puntuación en Segunda División"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El jugador del Burgos CF Dani Ojeda lamenta que el conjunto blanquinegro se haya quedado fuera del play off de ascenso. "Evidentemente, tenemos pena por no haber logrado meternos en ese sueño del playoff, pero aunque en el partido de este fin de semana ninguno de los dos equipos nos jugamos ningún objetivo grande, la profesionalidad está por encima de cualquier cosa", señala.

En este sentido, "para el club es mucho mejor quedar octavo que quedar décimo y por eso tenemos que salir a ganar y hacerlo lo mejor posible. Vamos a intentar sacar los tres puntos y quedar lo más arriba posible en la tabla".

El objetivo es sumar el mayor número de puntos y batir el récord del Burgos CF en Segunda División. "Independiente de los datos que son más anecdóticos que otra cosa, siempre tenemos que salir a hacerlo lo mejor posible y hacer que nuestra gente esté orgullosa de nosotros. Eso pasa por ganar en Santo Domingo el domingo y a partir de ahí sería bonito superar los sesenta puntos. Haría que la temporada terminara de una mejor manera. Todos estamos enfocados en conseguir los tres puntos y conseguir la mejor puntuación del Burgos CF en Segunda División", asegura.

Sobre el final de temporada del Burgos CF, Ojeda asegura que "todos los equipos tienen momentos en la temporada en los que no están acertados. Lo que hemos vivido este año de no perder en los partidos en casa hasta el fatídico día del Eldense es algo muy extraño y muy difícil de conseguir. Fuera de casa lo hemos tenido más complicado y por eso no nos ha dado, pero creo que el equipo nota un bajón cuando alcanza los 50 puntos".

Sobre este bajón, "no sé muy bien los motivos y no creo que haya sido relajación, porque siempre hemos estado pensando en cotas mayores, pero la realidad es que los resultados a partir de ahí no son los mejores. Viéndolo desde fuera, muchos equipos de arriba han vivido situaciones similares. Este año parecía que ninguno de los que luchaba por subir daba ese salto para diferenciarse y eso demuestra lo difícil que es esta categoría".

En este sentido, "creo que fallamos en momentos puntuales y es lo que no nos permite estar hoy en día en playoff. Pero aun así creo que el equipo ha hecho muchísimas cosas bien. Ha sido un año muy difícil y a pesar de eso, el que ha jugado ha dado un rendimiento muy alto y eso es lo que nos ha permitido estar peleando hasta el final por el playoff".

Sobre el encuentro contra el Alcorcón, "seguramente sea un partido de ir y venir porque a veces esa presión de alcanzar objetivos te trinca y ahora, al no pelear por ello, seguramente no haya tanto miedo de perder el balón o equivocarse. Espero que se dé un partido bonito para el espectador y que sirva para terminar bien la temporada y con buenas sensaciones".

Ojeda hace balance de su primer año en el Burgos CF. "Como primera temporada, mantener la ilusión hasta la penúltima jornada ha sido increíble. Hemos vivido algo muy especial en los partidos de casa y en los desplazamientos con la afición. En ese aspecto estoy muy contento por como ha sido el año".

No obstante, "a nivel personal no ha sido mi mejor temporada y estoy convencido de ello. No he sido todo lo constante que me hubiera gustado y esas pequeñas lesiones también me han mermado, porque me han impedido tener la continuidad que me hubiera gustado para alcanzar mi mejor nivel. Por trabajo, constancia y todo lo que dependía de mí, no ha sido. Yo he estado siempre con la intención de dar lo mejor de mí y es con lo que miro al futuro".

Sobre su futuro, "tengo otro año más de contrato y ya estoy pensando en que la temporada que viene salga mucho mejor que esta a nivel individual. Aun así, creo que ha sido una temporada que a todos nos reconforta y nos hace bien. No siempre se pueden jugar los 90 minutos, pero no por ello le quito mérito a la temporada. Estoy contento por mí y por mis compañeros de haber vivido algo tan bonito y haber logrado esa comunión con la afición que ha sido increíble. Es el secreto para poder estar más cerca de los puestos de arriba que los de abajo".

Sobre su situación en el equipo, "todos queremos jugar los máximos minutos posibles y es verdad que en este último tramo el míster no ha contado tanto conmigo, pero siempre estoy disponible para cuando lo necesite. El otro día jugué cinco minutos e intenté salir al campo como lo he hecho siempre. El otro día salió el centro perfecto para poder marcar y estar cerca de la remontada que al final no se dio. Pero como te digo, estoy enfocado en mi trabajo y en dar lo mejor de mí. Si el domingo me toca saldré con esa misma ilusión. Vivimos de esto y estar en el campo es un orgullo".