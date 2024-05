Bolo: "Cuando acabe la temporada será el momento de hablar y tomar decisiones"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El entrenador del Burgos CF, Jon Pérez Bolo, no quiere hablar de su futuro al frente del conjunto blanquinegro y solo quiere se hable que "quedan dos partidos y estoy centrado en ellos". Insiste en que "yo tengo contrato y estoy encantado en Burgos y con Michu. Pero como acabo de decir, quedan dos partidos y cuando acabe la temporada será el momento de hablar y tomar decisiones. No escondo que trabajar con Michu es un privilegio. Nos llevamos excepcionalmente y se ha fraguado una amistad muy grande, pero quedan dos partidos y estoy centrado en ellos".

A pesar de que entrar en el play off es muy difícil, Bolo habla de una buena semana de trabajo. "Como siempre que pierdes un partido, durante los primeros días estás decaído. Según va pasando la semana la moral va mejorando. Ha sido una buena semana de entrenamientos y estamos todos con ganas de que llegue el último partido en casa para ganar".

Remarca que "sabemos que se han perdido opciones, pero aún hay alguna y son a las que nos vamos a agarrar. Además, tenemos ganas de acabar la temporada en casa con una victoria y a por ello vamos".

Sobre el cansancio de la plantilla a estas alturas de la temporada, el entrenador del Burgos aclara que "no he dicho que estemos desfondados, dije el otro día después del partido que acabamos muy cansados".

En cuanto a las posibilidades de estar en el play off, "el fútbol no es como las matemáticas. ¿Hay posibilidades? Sí. ¿Son remotas? Sí. ¿Qué tenemos que hacer para que sean reales? Ganar. No vamos a hacer cuentas. La necesidad del equipo es ganar y esperar a los rivales. Ellos han hecho mejor su trabajo y tenemos que esperar sus resultados, pero nuestra misión es ganar el partido y esperar. No me paro a ver los porcentajes porque el fútbol nos está demostrando que te sorprende en cualquier momento. Queremos hacer un buen partido y despedirnos de nuestra afición con una victoria".

Más allá de entrar o no en play off, Bolo tiene claro que "hay que ganar por prestigio y curriculum. Una temporada que se puede cerrar con solo una derrota en casa en tantos partidos sería un muy buen dato. También es importante ganar por el club porque tal y como está montada la liga, cuanto más arriba quedes, más dinero vas a tener para la próxima temporada. Si juntas todo, el prestigio, el orgullo de no perder más que un partido y lo económico, tenemos que salir como en toda la temporada: a ganar".

El domingo, en El Plantío, es una buena oportunidad para cerrar bien la temporada. "Se juntan muchos factores y uno de ellos es que solo hemos perdido ese partido contra el Eldense. Y luego todo lo demás, que va a ser una fiesta, que vamos a despedir el año... Y queremos que sea con una victoria. También daríamos algún paso en la clasificación y eso es importante para el club. Vamos a intentar ganar por todo eso".

El de la igualdad en la Liga Hipermotion es un tema recurrente. "Todos los años hablamos de lo mismo. Esta Segunda División es igualada y hay sorpresas. Creo que es muy parecida a los años anteriores y hay sorpresas por arriba y otros que piensas que van a estar arriba acaban sufriendo abajo. Salvo raras excepciones, la clasificación es lo que todos pensamos a principio de temporada, aunque siempre hay excepciones. Equipos con los que no se cuenta para estar arriba y equipos que no están llamados a estar abajo", apunta.

Eso nos hace ver que para nosotros cada temporada es una oportunidad de dar pasaos hacia delante para seguir cumpliendo los objetivos. Es tan igualada y tan difícil que si no haces las cosas medianamente bien te complicas la vida. Por suerte y por el trabajo de esta temporada, el equipo ha estado en una buena situación disfrutando", asegura.

Sobre esta parte final de la competición, "es cierto que la última etapa de la liga no está siendo tan buena como la anterior, pero es una buena temporada. A falta de dos partidos, estar con posibilidades de entrar entre los seis primeros, aunque sea muy difícil, es para estar contentos. Hemos tenido oportunidades de estar mucho más cerca y no las hemos aprovechado, pero esto es fútbol y juegas contra rivales que hacen las cosas mejor. Cuando acabe la temporada será el momento de hacer valoraciones y tomar decisiones".

Sobre el Tenerife, "es un equipo histórico con una afición que aprieta mucho, no solo en el estadio, sino también al equipo para conseguir cotas más altas. Tienen buena plantilla y un muy buen entrenador, pero es lo que estamos hablando, esto es fútbol y los rivales hacen bien las cosas y te superan". No obstante, "al final no te salen las cosas y les toca un año de sufrir un poco y no conseguir los objetivos que se marcaron a principio de temporada. Imagino que estarán como nosotros, esperando un poco a que termine la temporada y cuando acabe valorarán todo lo que ha pasado en esa temporada y tomar decisiones".

Sobre el equipo tinerfeño, el técnico vasco añade que "creo que van a salir igual que siempre. Nosotros estamos hablando de que uno de los factores importantes, aparte de las posibilidades de soñar con el playoff, también es el puesto en la clasificación. Porque la liga te da más dinero, el límite salarial aumenta".

En cuanto al estado de la plantilla, Bolo remarca que "al final de temporada siempre están las típicas molestias. Hay algunos jugadores que están más tocados que otros y Kevin no va a llegar para este partido. Algún jugador ha estado con fiebre, pero no va a haber ningún problema para que los disponibles lleguen al domingo y puedan entrar en la convocatoria y jugar".