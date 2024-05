Bolo: "Queremos ganar en Alcorcón para mejorar todos los registros y dejar el listón alto"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El entrenador del Burgos CF, Jon Pérez Bolo, quiere terminar la temporada con una victoria este domingo ante el Alcorcón para conseguir la mejor puntuación del equipo en Segunda División. "Recuerdo hace once meses cuando di la primera rueda de prensa aquí y hablamos de eso, de mejorar y dar pasos hacia adelante. Nos queda un partido y nos jugamos ganar algún puesto en la clasificación. Económicamente, el club también se juega mucho y nosotros defendemos su escudo y tenemos que hacer que nuestra gente esté orgullosa de lo que hace su equipo", señala.

Bolo añade que "esto consiste en dar pasos hacia adelante y mejorar. Y tenemos la oportunidad de superar los sesenta puntos y mejorar la primera vuelta. Cuando hablábamos de esos 30 puntos en diciembre todos estábamos encantados porque era una cifra muy buena. Ahora tenemos la oportunidad de sumar 31 en la segunda vuelta y mejorarnos. Es lo que queremos hacer y estamos entrenando bien durante la semana".

En este sentido, "sabemos que el otro día perdimos la ilusión que teníamos de jugar el playoff, pero ahora queremos ganar para mejorar todos los registros. Queremos dejar el listón alto para que la temporada que viene haya que hacer más puntos".

El técnico vasco quiere acabar la temporada con las mejores sensaciones. "Creo que solo hay que mirar para atrás para intentar aprender de los errores y mejorar en un futuro. Es cierto que los últimos resultados no han sido todo lo buenos que nos hubiera gustado. Unas veces porque no hemos hecho bien las cosas y otras porque el rival lo ha hecho mejor que tú. Esto es un deporte, un juego y también nos ha faltado una pizca de suerte para haber podido conseguir más puntos".

Por ello, añade, "queremos ganar el partido para tener una buena puntuación y tener un buen reto la temporada que viene. Si se mejora esa puntuación estaríamos muy cerca de lograr cotas mayores".

Será un partido en el que se darán oportunidades a jugadores menos habituales. "Van a volver a viajar Saúl y Lucas. Creo que están viviendo una experiencia única en dinámica del primer equipo, pero no sabemos si van a jugar. Soy canterano y me gusta ese modelo. Los dos han tenido la oportunidad de debutar este año y estoy encantado con su actitud y su progresión. Pero creo que en el fútbol no se deben regalar las cosas", asegura.

Apunta que "han hecho un grandísimo trabajo y están preparados para jugar, pero veremos como va el partido y si tienen la oportunidad. Esa oportunidad no va a llegar porque Jon Pérez Bolo se la regale, sino porque se lo han ganado".

El técnico del Burgos CF insiste en que quieren acabar bien la temporada. "Lo que queremos es acabar bien con una victoria y buen sabor de boca. Hay muy buen ambiente y hemos entrenado muy bien, pero es la última semana y eso lo tienes en la cabeza porque algunos estaremos aquí en el futuro y otros no. Es la última semana y nos vamos a tener que despedir".

Reconoce que "tienes esa pequeña tristeza de que el año que vienen no estaremos todos juntos y eso hace que quizás la semana no sea normal. Queremos acabar bien y como hemos hablado muchas veces, el final de temporada es momento de tomar decisiones y ojalá que todas ellas sean acertadas. Quiero darles las gracias a todos, a todo el grupo de jugadores que he tenido, técnicos, cuerpo médicos y todo el mundo porque para mí ha sido una temporada fantástica de aprendizaje. Han sido muy buenos jugadores, pero sobre todo muy buenas personas que han sumado y tirado siempre para adelante".

Sobre el rival, "creo que estarán en una situación un poco parecida a la nuestra; quieren acabar bien, con buenas sensaciones. También habrá sido una semana triste para ellos porque habrá despedidas, aunque también nos viene bien porque llegan las vacaciones para desconectar y estar más tiempo con la familia".

En cuanto al futuro de la plantilla, el entrenador del Burgos CF indica que "esperemos que esas despedidas sean las mínimas posibles. Todos hemos estado encantados con los jugadores, pero al final es fútbol y hay que tomar decisiones. En algunos casos será porque no continúen aquí, en otros querremos que sigan y el jugador tomará otro camino, así es la vida. Tenemos que quedarnos con el año que hemos vivido, lo que hemos disfrutado y lo que hemos sufrido".

En ese balance, "ha habido momentos en los que hemos sufrido muchísimo y en esos momentos hemos estado más unidos que nunca y hemos salido hacia adelante. El Burgos seguirá y hace once meses lo decía, viene de una trayectoria impresionante y fue uno de los motivos por los que quería venir; seguir dando pasos hacia adelante y progresar en mi carrera con el club. Eso es lo que pretenderemos para que el Burgos siga lo más arriba posible".

En ese sentido, "imagino que el Alcorcón estará parecido a nosotros, queriendo ganar el partido ante su gente. No han conseguido el objetivo y quiero mandarles un abrazo muy fuerte y espero que puedan recuperar la categoría lo antes posible porque se lo duro que es para todo el mundo".

Sobre su futuro, Bolo quiere esperar a que acabe la temporada. "Todavía tenemos el partido de este fin de semana y cuando acabe la temporada será momento de tomar decisiones. Esta semana he tenido la oportunidad de estar varias horas con Michu hablando de muchas cosas y yo sigo con la misma ilusión que hace once meses", destaca.

Apunta que "no me he escondido nunca y siempre he dicho que es un placer trabajar con Michu y vivir en Burgos. Firmé hasta el 2025 y en principio ese contrato hay que cumplirlo y estoy orgulloso de poder hacerlo".

Sobre el nuevo proyecto del Burgos CF, el entrenador vasco indica que "el club siempre está dando pasos hacia adelante e intentando mejorar. Con la nueva propiedad, liderada por Marcelo Figoli, se siguen dando pasos. Hace once meses cuando me senté en la rueda de prensa lo dije; trabajo, humildad y día a día. No nos sirve de nada mirar lo que va a pasar dentro de once meses. Ojalá estemos hablando de que se ha conseguido lo máximo, pero antes hay once meses de trabajo diario".

Bolo se define como "una persona ambiciosa que siempre quiere mejorar y es lo que voy a intentar. Y todos vamos a ser partícipes de lo que se consiga en 2025. Sé que va a ser una temporada durísima, como ha sido esta, y tenemos que tener los pies en el suelo. Eso no quiere decir que no tenga ambición, pero primero vamos a acabar esta temporada. Vamos a descansar. Vamos a preparar una muy buena pretemporada y llegar al primer partido de liga con la ilusión de ganarlo. Y después ya veremos donde nos deja nuestro trabajo. Ambición, la máxima, humildad, muchísima más".

Asegura que "vamos a intentar que el club mejore lo que ha hecho hasta el día de hoy. Ojalá nos dé para lo que todos queremos, ver un Burgos mucho más grande y si puede ser en Primera División mejor. Lo bueno que le pase al Burgos es bueno para todos y eso será más fácil estando juntos".

Temporada

El técnico remarca que ha sido una temporada complicada. "Ha sido una de las temporadas más duras desde que entreno en esta categoría. A principio de temporada se hablaba de unos equipos que iban a pelear por el ascenso y a mitad de temporada esos equipos dejaron de ser favoritos por otros. Ha sido tan igualada y tan dura que hasta la penúltima jornada no se sabía ni quienes iban a bajar ni quienes iban a jugar el playoff".

Asegura que "para mí ha sido una temporada muy dura, pero estas te hacen mejor entrenador y mejor jugador. Son experiencias vividas que te ayudan a ser mejor y a tomar mejores decisiones en el futuro. Día a día, hay que disfrutar de los momentos buenos porque son difíciles de conseguir y cuando llegan los malos hay que tener tranquilidad y estar más unidos que nunca. Eso hará que sean buenas temporadas, malas o regulares. A nosotros no ha faltado poco para que sea excelente, pero vamos a pelear por ello el año que viene".