Ramis: “Este domingo vamos a morir por conseguir la victoria”

El partido del domingo ante el Racing de Santander -El Plantío, a las 16.15 horas- es fundamental para el Burgos CF, que no se puede permitir nuevos tropiezos con una situación delicada en la clasificación.

El entrenador del conjunto blanquinegro, Luis Miguel Ramis, hizo suyas las palabras de autocrítica del director deportivo, Miguel Pérez Cuesta 'Michu', quien indicó que la situación "es muy jodida". “Me uno al balance que hizo Michu en la rueda de prensa al terminar el mercado de fichajes de invierno. Suscribo sus palabras de autocrítica y creo también que los movimientos que hemos hecho eran necesarios y que nos van a ayudar en el tramo final de la temporada”.

El técnico del Burgos CF indica que “hemos hecho autocrítica desde dentro. Todos los días hablo con mis jugadores sobre todos los aspectos que rodean a la plantilla. Sabemos en la situación en la que estamos, lo que tenemos que mejorar y a lo que debemos dar continuidad del trabajo de la semana al partido el fin de semana. Nos exigimos máxima exigencia y responsabilidad. Tenemos que volver al nivel que mostramos hasta antes del partido ante el Dépor”.

Respecto a los refuerzos del mercado de invierno, Ramis asegura que “hemos cubierto posiciones en las que numéricamente nos faltaban piezas".

En el caso de Elady "es un jugador que conozco. Nos va a aportar polivalencia y experiencia, pero, sobre todo, mucha hambre. Es un jugador con mucho carácter, que compite bien y que conoce la categoría. Solo en sus primeros entrenamientos ya ha transmitido toda esa energía a sus compañeros y tiene muchas ganas de aportar. Todavía tiene que coger su nivel óptimo, pero tenemos mucha confianza en él”.

Sobre el resto de incorporaciones, el entrenador blanquinegro afirma que “Nikola Milicic llega hoy y tenemos que valorar su estado de forma. Konan Ghislain lleva una semana de readaptación y ha tenido alguna molestia, pero no tiene ninguna lesión y cada vez está mejor. Aún así, no estará disponible para el domingo porque lleva mucho tiempo sin estar en dinámica de equipo. El resto de las incorporaciones están disponibles y han trabajado muy bien esta semana, al mismo nivel que el resto de sus compañeros”.

El Burgos CF tendrá a un Racing pletórico, líder de la Liga Hypermotion. “Si nosotros estamos a nuestro nivel y nos acercamos a la idea que tenemos y que trabajamos durante la semana, estoy seguro de que haremos un buen partido y competiremos contra el Racing por llevarnos los tres puntos. Ellos son muy buen equipo y están en un gran momento, pero nos veo perfectamente capacitados para competir el partido”, reflexiona.

Destaca del rival que “el Racing viene con mucha confianza y tienen una idea muy trabajada en la que creen los jugadores. Están en un momento en la que se está plasmando el trabajo que vienen haciendo y les sale todo por la confianza que tienen en su método, pero nosotros también creemos en nuestro trabajo y somos capaces de ganarles”.

Del Racing destaca que tienen "muchas posibilidades ofensivamente y mucha calidad. Está claro que tenemos que hacer un partido muy bueno en defensa para combatir esas virtudes que tienen, pero no solo nos vale para este partido, tiene que ser así contra todos los rivales”.

El apoyo de la afición es clave. Y en ese sentido, Ramis afirma que “sentimos el apoyo de la afición y estamos encantados. Durante la temporada existen momentos buenos y otros no tan buenos y ellos siempre nos muestran su respaldo incondicional pase lo que pase y estemos donde estemos en la clasificación. A nosotros nos duele no poder estar en la situación que ellos quieren y que ellos se merecen, pero estamos trabajando duro por cambiarlo".

Añade que "es increíble el apoyo de la afición en el día a día. En la calle son todo palabras de ánimo, apoyo, positivismo y optimismo. Esto nos ayuda para levantarnos cada día y dar más del 100% que damos siempre, porque queremos devolverle el cariño que nos transmite la afición en forma de resultados. Estoy seguro de que el domingo también van a estar apoyándonos y dándonos ese plus. Me gustaría agradecerles porque están en casa, están en los desplazamientos… están siempre. A mí, personalmente, me emociona jugar en El Plantío y me frustra no poder devolverle a la afición todo su apoyo y darle lo que se merece, por eso, este domingo vamos a morir por conseguir la victoria”.

Por ello, “estamos obligados a salir de esta situación. Así lo siento y así se lo transmito al equipo. Nos vemos capaces de sacar los tres puntos y, conseguir la victoria, supondría dar un paso hacia adelante en todos los sentidos. Tengo que intentar que el equipo no se subestime, porque somos muy capaces y trabajamos todos los días para hacérselo ver”.