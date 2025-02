Ramis: “Tenemos que reventar El Plantío y sé que va a ser así”

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF tiene ante el Real Oviedo, este sábado, en El Plantío, a las 16.15 horas, otra prueba de fuego en la que será una lucha sin descanso por salir de la zona baja de la clasificación. El entrenador del equipo blanquinegro, Luis Miguel Ramis, avisa que será un choque en el que no podrán cometer errores. “El partido de mañana nos va a exigir mucho. No podemos cometer errores y tenemos que mantener unos niveles muy altos de concentración durante todo el partido", destaca.

Afirma que hay que seguir creciendo como equipo. "Tenemos que mejorar en algunos aspectos, como en defender con el balón, algo que nos lastró en Zaragoza. Hay que mantener la calma con balón y ser más precisos en los metros finales y más cuando estamos en superioridad numérica”, sostiene.

Delante tendrá a un equipo que está en un buen momento, quinto en la clasificación, a un solo punto del líder de la competición, el Mirandés. “El Real Oviedo tiene la continuidad en rendimiento y en resultado que nos ha faltado a nosotros. Es un equipo muy maduro, que maneja bien las situaciones de los partidos, y con mucha variedad de recurso", destaca.

El entrenador del Burgos CF afirma que es una plantilla con calidad en todas las posiciones. "Tienen mucha calidad en todas las posiciones y, en el caso de César De La Hoz, han incorporado un jugador con experiencia en la categoría y que les va a aportar mucho equilibrio”, añade.

Ramis defiende el buen trabajo que está realizando el equipo, pero sabe que el fútbol son resultados. “Venimos trabajando bien desde hace mucho tiempo, pero el resultado lo enmascara todo y, cuando no se ha conseguido, no se aprecia ese trabajo. Hemos obtenido dos victorias ahora, pero no significa nada porque todavía queda mucha competición y todos los equipos aprietan”, comenta.

Por ello avisa que “tenemos que seguir en alerta. Ganar dos partidos seguidos es positivo porque se refleja en la clasificación, pero no podemos confiarnos. Todos los equipos tienen necesidad de puntuar en este tramo de la temporada y, si no mantenemos el trabajo que venimos haciendo, el resto van a seguir apretando".

Confía en que "las dos victorias de estos dos partidos no nos van a ayudar en el partido de mañana, lo que nos va a ayudar es el trabajo que venimos haciendo”. En este sentido, “afrontamos este partido de la misma manera que los demás. No cambia nada. Hemos preparado el partido a conciencia, con responsabilidad y con mucho trabajo”.

En este partido, El Plantío tiene que ser un elemento diferenciador, por lo que el técnico del conjunto blanquinegro hace un llamamiento porque “tenemos que reventar el campo y sé que va a ser así. Confiamos en que nuestra afición siga estando a nuestro lado apoyándonos como ha hecho hasta ahora y más si cabe". Como respuesta a ese apoyo, "estamos intentando devolverles todo lo que ellos nos dan a base de resultados para que mantengan las ganas y la ilusión. Ellos nos dan mucho con su aliento y nos ayudan a seguir apretando hasta el final. Mañana no tengo dudas”.

Para este partido, Ramis cuenta con toda la plantilla "a excepción de Aitor Córdoba por sanción, que cumple ciclo de tarjetas amarillas, Kevin Appin por su lesión de larga duración y es duda Raúl Navarro, que ha tenido alguna molestia esta semana”. En el caso de Ghislain Konan "viene progresando y sumando minutos de entrenamiento. Tiene mucho interés por jugar y adaptarse a nuestra forma de hacerlo”.