Michu hace examen de conciencia: "No estamos contentos. Queremos pelear por más"

El Burgos CF acabó la temporada de forma holgada en la clasificación, pero transitó demasiado tiempo por el precipicio en una categoría muy competitiva y su director deportivo, Miguel Pérez Cuesta ‘Michu’, admite que ha sido "la peor temporada" desde que el equipo regreso a la Liga Hypermotion.

El director deportivo hizo balance de la temporada con examen de conciencia y un claro "no estamos contentos". Asegura que la campaña "no ha sido la peor en cuanto a puntos desde que volvimos a la Segunda División, pero sí la peor en cuanto a la posición en la clasificación con este decimosegundo lugar".

Michu lo tiene claro. "Queremos pelear por más y tenemos muchísimas ganas de que llegue la próxima temporada. Ya habéis visto lo que cuesta esta categoría y lo difícil que se pueden poner las cosas. Finalmente, hemos conseguido salvarnos holgadamente a falta de seis jornadas. Queremos mejorar considerablemente el próximo curso y vamos a trabajar duro para que así sea”, asegura.

A pesar de ser la peor temporada "nos hemos quedado a solo cinco puntos de nuestra mejor temporada".

Recuerda que "ha sido un año de cambios, con el relevo en el banquillo y la llegada de muchos jugadores en invierno. No nos ha dado para llegar a objetivos más ambiciosos que la permanencia, pero queremos aspirar a ellos porque hemos visto este año como otros equipos con poco presupuesto como nosotros se han metido o han peleado por meterse en los Play-Off de ascenso”.

Sobre la próxima campaña, Michu adelantó que todos los jugadores que acaban contrato este año no seguirán, con la excepción de Edu Espiau, al que se le ha ofrecido la renovación. "A Edu sí le hemos ofrecido la renovación, porque es un jugador al que valoramos muchísimo internamente, pero todavía tenemos que sentarnos a negociar con él y ver ambas partes vamos en el mismo camino", comentó Michu, aunque añadió que "tenemos otras opciones en esa posición, por lo que tendrá que decidir si quiere continuar con nosotros en los términos que creamos convenientes".

En el caso de Sancris, su futuro está en un club de Primera, "algo de lo que nos alegramos muchísimo por haberle ayudado a dar el salto de 1ª RFEF a la máxima categoría del fútbol nacional". Sobre Mimbacas y Milicic, "son dos jugadores muy jóvenes de futuro". En el caso de que en verano "no van a tener la participación que necesitan para seguir desarrollándose como futbolistas, valoraríamos una cesión".

En cuanto a jugadores que tienen contrato “debemos intentar que jugadores como Aitor Córdoba sigan aquí hasta el final de su carrera por todo lo que significa para el club. También debemos intentar que alarguen su estancia con nosotros otros jugadores como Atienza, Fer Niño o Iñigo Córdoba, porque son jugadores diferenciales sobre los que tiene que girar el proyecto del Burgos CF”.

Trato también caso de Curro Sánchez, que este año no ofreció el mismo rendimiento que en temporadas anteriores. “Curro tiene que mejorar su rendimiento, pero como todos los que somos responsables de esta temporada. Desde jugadores a dirección deportiva. Quiero agradecer inmensamente a Curro el esfuerzo que sé que ha hecho este final de temporada, jugando infiltrado con dolor para ayudar al equipo", afirmó.

Destacó el rendimiento de David González. El burgalés "ha rendido a un gran nivel y ha demostrado que puede ser una de esas piezas angulares sobre las que debe girar el proyecto del Burgos CF, por su actitud y por su calidad".

Sobre la próxima campaña, el director deportivo destacó que "ne gustaría ser campeón el año que viene, aunque parezca osado. De los equipos que descendieron de Primera División la temporada pasada, tan solo la UD Almería ha conseguido meterse en Play-Off, y lo ha hecho in extremis en la sexta plaza. En contra partida, hay equipos como el CD Mirandés que, con muy poco presupuesto, han conseguido meterse en la promoción de categoría, o como la SD Huesca, que se ha quedado cerca de hacerlo. Ese tiene que ser el ejemplo a seguir".

Está convencido de que "sin uno de los mayores presupuestos de la categoría y el Burgos CF tiene que aspirar a ello. el año que viene tenemos que ir partido a partido sin obsesionarnos". Adelantó que se buscará "una plantilla más corta y ya veremos después si necesitamos acudir al mercado de invierno. En verano traeremos a los jugadores que necesitemos e intentaremos renovar también a los jugadores que les queda un año de contrato, porque no tenemos intención de malvenderlos”.

El club tendrá "entre ocho y nueve millones de límite salarial, pero hay muchas variables que no podemos controlar y que nos pueden dar más o menos dinero, desde los sponsors hasta los aficionados y pasando por las instituciones”.