El Burgos CF renueva a Fer Niño hasta el 2029

La renovación de Fer Niño es ya una realidad. El presidente del Burgos CF, Marcelo Figoli, anunciaba en la rueda de prensa destinada a abordar la reunión mantenida con el equipo de Gobierno sobre las obras de rehabilitación del estadio municipal de El Plantío, que el club ha renovado al jugador gaditano para las próximas tres temporadas, es decir, hasta 2029.

De esta manera, el club burgalés ha blindado a su atacante ante el interés mostrado por otros equipos de LaLiga Hypermotion. De esta forma, Fer Niño se afianza como una de las piezas más importantes del proyecto deportivo del Burgos CF.

En cualquier caso, la renovación del delantero de la escuadra blanquinegra no asegura su continuidad durante las próximas temporadas y es que, tal y como afirmó Figoli, «si llega una buena oferta por el jugador, se valorará su salida». No solo la suya, sino la de «cualquier otro jugador del equipo» y es que «en el fútbol se compran y se venden jugadores» y «si una oferta es buena para el Burgos la vamos a tomar».

Precisamente en este sentido, uno de los nombres más repetidos ante una posible salida del club es el de Anderson Arroyo. «Estamos pendientes de que se finalicen los trámites para obtener la nacionalidad» y el club «ha recibido diversas ofertas por el jugador», aseguraba Figoli, quien afirmó que «nos encanta Anderson y cómo juega, pero si llegan ofertas hay que atenderlas».

Y es que para el presidente del club, el Burgos CF «tiene que vender para mejorar su economía» y avanzó que la dirección deportiva, con Michu a la cabeza, «ya trabaja en lograr contratos más largos y con jugadores más jóvenes y con proyección». De hecho, Figoli apuntó que en el último año y medio «el club ha logrado rebajar la edad media de los jugadores de 27,8 a 24,6 años».

Naming

Por otra parte, Figoli confirmó que «finalmente el club no ha alcanzado un acuerdo para que un patrocinador ponga nombre al estadio». Sobre la mesa había dos ofertas de empresas chinas, pero ninguna de las dos ha podido cuajar finalmente. «Una de ellas por conflicto de intereses con otro patrocinador del club y otra porque incumpliría la normativa de la LALiga», especificó, al tiempo que avanzó que el club «seguirá trabajando esta opción para próximas temporadas».

En otro orden de cosas, Figoli calificaba de «excelente» la campaña de abonados para la temporada 25/26. De nuevo, el club «contará con 9.200 abonados», una cifra que «nos deja muy cerca del límite marcado para poder cumplir con entradas de protocolo y visitantes», recordó.