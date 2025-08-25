Así analiza Ramis el empate ante el Depor: “Sensación de mucho más peligro” pese a que faltó puntería

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La visita al campo del Deportivo dejó un sabor agridulce en el cuerpo técnico del equipo blanquinegro. Un punto en una plaza siempre exigente para un Burgos CF que regresó a la capital burgalesa con un empate y la convicción de que con un poco más de precisión en los metros finales, el resultado podría haber sido otro. Así lo expresó el entrenador en sala de prensa de Riazor, donde puso el acento en el equilibrio mostrado por sus jugadores y el trabajo defensivo sostenido en los momentos más complejos del encuentro.

"Un punto", señaló Ramis, "siempre es positivo", aunque hizo hincapié en que la dinámica de este partido derivará en que "ahora hay que trabajarlo mucho", de cara a ajustar el rendimiento del equipo para situaciones similares que pudieran producirse.

Ramis dejó entrever que el rendimiento colectivo ofreció más garantías que el del rival coruñés, en el sentido de que "venir aquí y discutir la posición al rival, a un rival como el Depor", es ya un mérito del conjunto blanquinegro.

Además, explicó al ser consultado por la valoración general del partido, Ramis terminó el encuentro con "una sensación de mucho más peligro que en la de ellos".

Sin embargo, Ramis ve margen de mejora "porque en la primera parte ha habido un montón más de situaciones en las que nos hemos presentado que era atacar demasiado pronto".

En su análisis, el entrenador catalán insistió en la capacidad del grupo para adaptarse a las exigencias del juego, alternando fases de dominio con momentos en los que hubo que defender más atrás. "El equipo muestra muchas variantes, se sabe adaptar a muchas situaciones y a partir de ahí es lo que tenemos que hacer", subrayó.

Durante el segundo tiempo, cuando el Deportivo apretó más sin llegar a generar ocasiones claras, el técnico explicó los ajustes introducidos desde el banquillo. "Hemos doblado lateral allí y porque ellos estaban cargando mucho el juego por fuera", argumentó Ramos.

Los cambios respondieron a una necesidad táctica, pero también sirvieron para recuperar el control en tramos del encuentro en los que el Burgos precisaba de amarrar el juego. "Nos han dado la energía que nos daba el ataque", puntualizó, en referencia al esfuerzo físico acumulado por algunos titulares, como Fer Niño.

Respecto al estado físico del delantero gaditano, despejó cualquier sospecha de lesión y apuntó al cansancio, aludiendo a la carga de esfuerzos acumulados durante el partido.

Precisamente el rendimiento de jugadores como Niño, Atienza y Florian Miguel tuvo el reconocimiento del entrenador, que más allá del brillo individual de cada jugador valoró su disciplina táctica. "Son jugadores todos extremadamente comprometidos en cualquier fase del juego", admitió, resaltando el orden y la disposición del equipo para defender con criterio y no precipitarse con el balón.

Más allá del partido, el técnico dedicó palabras de respeto al Deportivo y a su técnico por el "orden", la "paciencia, sin prisas" y "el talento que tiene". También valoró el ambiente en Riazor, donde la afición local, "que viene a ver a su equipo incondicionalmente", ofreció una de las mejores entradas de la jornada en Segunda División con 25.860 espectadores en el estadio coruñés.

Preparando el desplazamiento para el partido ante el Andorra

El Burgos CF, bajo las órdenes de Luis Miguel Ramis, ha diseñado una semana de trabajo que arrancó este lunes con una sesión a puerta cerrada en las instalaciones de Castañares. El martes está reservado como jornada de descanso, mientras que el miércoles se retomará la actividad con rueda de prensa de un jugador a las 10:00 horas y un nuevo entrenamiento a continuación, también sin acceso para el público.

El mismo esquema se repetirá el jueves. El viernes, el técnico comparecerá ante los medios a las 10:00 horas antes de una sesión que se abrirá durante los primeros quince minutos para los medios de comunicación.

El sábado, el equipo volverá a ejercitarse a puerta cerrada, y el domingo cerrará la semana con su compromiso de la tercera jornada liguera ante el FC Andorra, a las 17:00 horas, en el Estadi Nacional.