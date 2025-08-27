El Burgos CF y Gabriel Barès se dicen adiós siete meses después de su fichaje

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La etapa de Gabriel Barès en el Burgos CF ha llegado a su fin. El club y el jugador suizo han alcanzado un acuerdo para la rescisión del contrato que les unía desde enero. Según ha informado la entidad blanquinegra, el acuerdo incluye además la participación del club en una posible venta futura del futbolista, que abandona El Plantío tras un paso breve y con escaso protagonismo.

Barès llegó al Burgos procedente del Montpellier HSC en enero, con la carta de libertad bajo el brazo y un contrato firmado hasta junio de 2026. En su presentación, el club destacó su perfil creativo, su despliegue físico y la experiencia acumulada en más de 100 partidos en el fútbol profesional, además de su recorrido con la selección suiza sub-21. Sin embargo, sus credenciales no se tradujeron en minutos. Durante su estancia en la plantilla dirigida por Luis Miguel Ramis, el centrocampista solo participó en cuatro encuentros oficiales, sumando un total de 116 minutos y sin llegar a estrenarse como goleador.

Su fichaje se produjo en pleno mercado invernal, en una operación que coincidió con la incorporación del joven Rubén Quintanilla, cedido por el Almería. Ambos llegaron para reforzar un centro del campo necesitado de alternativas, aunque el tiempo ha demostrado que ninguno de los dos logró asentarse con continuidad en la rotación del equipo.

Barès, de 24 años y con formación en el Lausanne Sports, había acumulado experiencia en la Ligue 1 con el Montpellier, así como en sus cesiones al FC Thun suizo y al Concarneau francés en la Ligue 2. A su llegada a Burgos, el club confió en que pudiera aportar en la segunda mitad de la temporada y ser una pieza importante para el proyecto a medio plazo. Finalmente, su paso ha sido más testimonial que influyente.

«El Burgos CF y Gabriel Barès llegan a un acuerdo para la rescisión del contrato del centrocampista suizo y la participación del club en una futura venta del jugador», comunicó el club en la tarde de ayer, agradeciendo al jugador «su profesionalismo durante su periodo como blanquinegro».

Con esta salida, el Burgos libera una ficha en el centro del campo a falta de pocas fechas para el cierre del mercado de fichajes de verano.