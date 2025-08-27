“No podemos relajarnos ni un pelo”: el mensaje de Fer Niño antes de visitar al Andorra

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF encara su próxima cita en Segunda División con el objetivo claro de seguir sumando fuera de casa. Tras un empate con sabor a más en Riazor, el equipo que dirige Luis Miguel Ramis visita este domingo a un Andorra que, pese a su condición de recién ascendido, ha mostrado solidez en sus primeros partidos. Fer Niño, uno de los referentes ofensivos del conjunto burgalés con ocho goles en la temporada pasada y un tanto en su haber en la presente, tiene claro que no será una salida sencilla.

«Va a ser un partido muy complicado», reconoció el futbolista gaditano en rueda de prensa, recordando que sus experiencias anteriores en el Estadi Nacional no han sido positivas. Aun así, confía en el plan de su entrenador: «Si seguimos el plan que tiene el míster, como hemos hecho en todos los partidos y hemos sacado muy buenos resultados, probablemente sacamos buenos resultados».

Niño, recién renovado con Burgos CF hasta el año 2029, destacó el rendimiento del Andorra en el arranque liguero. Subrayó que el equipo del Principado ha sido capaz de puntuar en campos como Las Palmas y Zaragoza, lo que confirma su potencial competitivo. «En Las Palmas sacan un empate valiosísimo, campo super complicado, para mí de las mejores plantillas de la categoría, van a Zaragoza y ganan como ganan», recordó. Por eso insiste en que no pueden bajar la guardia: «No podemos relajarnos ni un pelo, hay que ir allí como hemos ido estas dos jornadas, a tope».

También se refirió el de Rota al reciente empate sin goles en Riazor, un partido en el que el Burgos CF supo adaptarse al contexto y plantar cara a uno de los favoritos. «Lo teníamos al alcance de la mano, pudimos habérnoslo llevado», reconoció del delantero del conjunto blanquinegro, convencido de que el equipo ofreció una imagen sólida. «Durante varias fases del partido fuimos superiores a ellos», apuntó, y aseguró que el grupo está preparado para repetir esa actuación en el Principado. «Creo que también podemos hacer buenas cosas allí».

Fer Niño, que confesó que intenta ver casi todos los partidos de la jornada, alabó el nivel competitivo de la Segunda División, y argumentó que «cada equipo puede ganar a cualquiera y el nombre de ‘hiper tensiones’ le hace justicia a esta liga». Por eso, en una categoría tan ajustada el gaditano cree que la regularidad marcará las diferencias e insiste en la necesidad de competir con intensidad cada semana, sin importar el rival o el escenario.

Niño valora especialmente el nivel del grupo que ha conformado el Burgos para esta campaña, con «una muy buena plantilla, muy compensada» con la que el Burgos CF podrá «hacer una gran temporada», pronosticó.

La competencia interna en el equipo es otro de los factores que destaca el delantero andaluz, convencido de que la profundidad de plantilla será clave a lo largo del campeonato. «Las temporadas son muy largas», recordó y, a su juicio, «cuantos más jugadores y más calidad tengamos en el equipo, mejor afrontaremos todos los partidos». Además, incidió, «no nos podemos relajar y la competencia favorece que nos exprimamos al 100%».

El ariete blanquinegro reconoció que el equipo ha arrancado bien el curso con un rendimiento que atribuye a la continuidad del grupo y al trabajo acumulado. «Se está notando que el grupo lleva mucho tiempo juntos. Hemos hecho una buena pretemporada y nos encontramos muy bien en este arranque», valoró.

Fer Niño celebra con la grada de El Plantío el gol ante la Cultural Leonesa.SANTI OTERO

A nivel individual, el delantero atraviesa un momento de madurez, impulsado por una renovación que lo vincula con el club hasta 2029. «Estamos muy contentos y felices, tanto mi pareja como yo, de vivir aquí en Burgos», admitió. «La gente me quiere y yo los quiero a ellos», confesó, satisfecho porque con el club «se ha dado todo para renovar y por eso lo he hecho hasta 2029». «Ojalá que sean muchos años más», deseó.

También se refirió a su evolución personal, tras un comienzo irregular en la temporada anterior y señaló que «el fútbol es muy físico, pero también mental. El año pasado no me salían bien las cosas en ese aspecto y lo trabajé mucho con mi psicólogo. Esto me ha ayudado a acabar bien la temporada pasada y empezar bien esta, pero no me puedo relajar y tengo que seguir a este nivel».