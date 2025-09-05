Ramis asume la salida de Arroyo y resetea al equipo para que sea "más reconocible"

Ramis da instrucciones durante un entrenamiento a la plantilla, de los que podrá contar con todos para la próxima jornada excepto Íñigo Córdoba.BURGOS CF

Luis Miguel Ramis despejó este viernes la incógnita sobre el futuro de Anderson Arroyo, cuya marcha del Burgos CF está ya prácticamente cerrada. El técnico reconoció que el colombiano “ya no está con nosotros” y explicó que la operación, aunque aún no oficial, está muy avanzada. “Estamos esperando a ver si se cristaliza su salida de forma definitiva”, dijo el entrenador, que se mostró satisfecho por el rendimiento ofrecido por el lateral durante su etapa en el club.

“Si llego a saber antes lo de Arroyo no hubiera cambiado nada. Valoramos el rendimiento día a día y Anderson estaba a un gran nivel”, afirmó antes de subrayar la confianza en su relevo natural. “Valoramos también al gran lateral que tenemos en Lizancos y del que estamos seguros que va a ofrecer un gran rendimiento”.

Ramis calificó la salida del jugador como una situación “contradictoria”. Por un lado, destacó que “la operación es beneficiosa para el club y demuestra que hemos sacado el mayor rendimiento posible del jugador”, pero también lamentó la pérdida de “un gran futbolista que era importante en nuestros planes”.

En el apartado de incorporaciones, el entrenador blanquinegro valoró la llegada del guardameta Jesús Ruiz, que se ha sumado esta semana a los entrenamientos del equipo. “Está contento y nosotros también por tenerle aquí. Es un portero que nos gusta y que le conocemos”, aseguró. Ramis dejó claro que Ruiz peleará por el puesto en igualdad de condiciones con el resto de porteros de la plantilla. “He hablado con él y viene a competir. Esta competitividad sana nos va a elevar el nivel competitivo del equipo”.

El guardameta Jesús Ruiz se ha sumado esta semana a los entrenamientos del equipo.BURGOS CF

Ya centrado en el próximo compromiso liguero frente a la UD Las Palmas, el técnico insistió en la necesidad de ofrecer una imagen más fiel a lo que espera del grupo. “En el partido contra el FC Andorra no fuimos el equipo que realmente somos.

Es cierto que nos quedamos cerca de puntuar, pero tenemos que dar una cara mucho más reconocible que la que dimos el otro día”, reconoció. Esta semana, añadió, ha sido clave para reordenar ideas. “Hemos hablado, hemos corregido errores y hemos trabajado mucho para ser el equipo que queremos ser ante la UD Las Palmas”.

Del rival, Ramis subrayó su nivel competitivo y su capacidad para atacar los espacios. “La UD Las Palmas es un equipo que viene de Primera División, con todo lo que ello supone. Es muy vertical, con jugadores rápidos que atacan muy bien los espacios. Pero en frente vamos a estar nosotros, que defendemos muy bien, que hemos trabajado bien el plan de partido y que tenemos gran capacidad ofensiva para intimidar y hacer daño al rival”.

En cuanto al estado físico de la plantilla, todos los jugadores estarán disponibles salvo Íñigo Córdoba, que sufre una pequeña lesión muscular. “No es muy grande, pero hay que cuidar, por lo que no podremos disponer de él”, explicó.

Con el plantel prácticamente al completo y el aliento de su afición, el técnico mostró su deseo de volver a competir con la identidad que ha venido construyendo desde su llegada. “Nos sentimos muy a gusto jugando en casa. Nos sentimos arropados por la afición. Nos dan energía y confianza para afrontar los partidos y estamos deseando devolverles todo lo que nos dan”.