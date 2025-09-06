Ramis y Luis García esperan su mejor versión en un partido exigente

La afición del Burgos CF será clave, para los dos entrenadores, en el regreso del equipo a El Plantío.TOMAS ALONSO

El Plantío vuelve a vestirse de corto este domingo a las 16:15 horas para recibir al Burgos CF, que regresa a casa tras dos jornadas consecutivas lejos de su afición para enfrentarse a la UD Las Palmas en la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion. Ambos equipos llegan con trayectorias similares, con el mismo número de puntos cosechados y mínimamente separados en la tabla -los blanquinegros son undécimos y los amarillos, décimo terceros-, por lo que ambos llegan a este punto necesitados de una victoria que asiente su avance en la competición y les permita mirar con algo más de estabilidad la clasificación.

El conjunto que dirige Luis Miguel Ramis regresa a su estadio tras caer en Andorra por la mínima. Anteriormente, el conjunto blanquinegro había sumado un empate sin goles en Riazor y una contundente victoria ante la Cultural Leonesa (5-1) en su debut en El Plantío. La idea del cuerpo técnico del equipo burgalés es recuperar esa versión sólida y ofensiva que ya se vio en la primera jornada como local. Ramis no podrá contar con Iñigo Córdoba, que arrastra una lesión en los isquiotibiales. «No es muy grande, pero hay que cuidar, por lo que no podremos disponer de él», explicó el técnico en su comparecencia en la previa del encuentro.

También se refirió cómo afectarán a este partido las situaciones contractuales del equipo y avanzó que aunque «no es oficial», el colombiano Anderson Arroyo «ya no está con nosotros y estamos esperando a ver si se cristaliza su salida de forma definitiva», comentó. Aunque debe hacer de la necesidad virtud, Ramis dio un voto de confianza «al gran lateral que tenemos en Lizancos y del que estamos seguros que va a ofrecer un gran rendimiento».

Respecto al juego, Ramis fue claro al señalar que el equipo no ofreció su mejor versión en el último partido. «En el partido contra el FC Andorra no fuimos el equipo que realmente somos. Es cierto que nos quedamos cerca de puntuar, pero tenemos que dar una cara mucho más reconocible». Para ello, asegura que se ha trabajado intensamente en los entrenamientos. «Esta semana hemos hablado, hemos corregido errores y hemos trabajado mucho para ser el equipo que queremos ser ante la UD Las Palmas».

El técnico tarraconense también destacó la fortaleza del rival. «La UD Las Palmas es un equipo que viene de Primera División, con todo lo que ello supone. Es un equipo muy vertical, con jugadores rápidos que atacan muy bien los espacios. Pero en frente vamos a estar nosotros, que defendemos muy bien, que hemos trabajado bien el plan de partido y que tenemos gran capacidad ofensiva para intimidar y hacer daño al rival».

El Burgos infunde respeto

Por su parte el entrenadoR del equipo canario, Luis García sigue buscando consistencia en una plantilla que aún arrastra ausencias. El entrenador del conjunto amarillo confirmó las bajas de Kirian y Viti, y explicó que la situación de la selección también le ha dejado sin varios efectivos. «Tenemos bastantes bajas, pero soy una persona que lejos de buscar excusas, trata de buscar soluciones», dijo. Y añadió que confía plenamente en su plantilla. «Analizamos cada día los entrenos, lo que buscamos y lo que queremos y estoy convencido de que hay jugadores que lo pueden hacer muy bien».

El discurso del técnico del rival canario apunta a una mejora paulatina del equipo, pero insiste en que deben concretar mejor las ocasiones. «Me gustaría ver una versión de seguir creciendo, ser un equipo reconocible. Es cierto que en algunos momentos tenemos que ser más determinantes porque generamos más situaciones y esta categoría es complicada».

Sobre el Burgos CF, no escondió el respeto que le merece el conjunto blanquinegro. «Defiende muy compacto y son fuertes en su campo, donde la afición aprieta mucho. Tenemos que ser conscientes que hay que ser determinantes en las dos áreas». En esa línea, hizo un llamado a sus jugadores para no caer en la autocomplacencia. «No nos podemos quedar en el merecimiento, tenemos que ir con determinación y con ganas de hacer daño al rival».

La previa deja varios ingredientes sobre la mesa: dos entrenadores con discurso claro, un escenario que empuja y dos equipos con armas para discutir los puntos. El Plantío promete ser, una vez más, un campo exigente para cualquiera que lo visite.