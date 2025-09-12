Ramis: "Tenemos ganas de sacarnos la espina de los últimos partidos"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos Cf afronta una complicada salida ante el Sporting de Gijón, este domingo, a las 18.30 horas. Un choque, según el técnico del Burgos CF, Luis Miguel Ramis, ante "un equipo compacto, que te pone las cosas difíciles. En ataque tiene velocidad y es peligroso atacando espacios. Es una versión mejorada de lo que ya empezó a mostrar al final de la temporada pasada".

Por ello, "esta semana hemos trabajado en contrarrestar esas virtudes del rival y esperemos poder ejecutar bien el plan de partido. Va a ser un partido muy competido en el que el campo va a apretar y nosotros vamos a tener que estar por encima de la situación para poder llevarnos los tres puntos”.

Afirma que “tenemos ganas de sacarnos la espina de los últimos partidos, pero no miramos mucho más allá. No nos condicionan los enfrentamientos de la temporada pasada porque nosotros somos un equipo totalmente distinto”.

Destaca que cada partido es diferente. Así, ante Las Palmas "tuvimos que tener paciencia defensiva y, quizás, en este partido nos toque tener paciencia ofensiva para contemporizar y saber cuál es el momento más oportuno para atacar de una u otra manera".

Lo que tiene claro Ramis es que "va a ser un partido distinto, pero nosotros tenemos que ser un equipo que sea capaz de adaptarse a distintas situaciones de juego”.

Un choque al que el Burgos CF llega con bajas, la última la de Iván Chapela que, según el parte médico facilitado por el club, durante el último entrenamiento sufrió una lesión en la cara anterior de su muslo derecho. Ramis indicó que “Marcelo tuvo una lesión durante el entrenamiento compensatorio de esta semana y no va a estar disponible. Iñigo Córdoba tampoco, aunque esperamos que pueda estar de vuelta ante el Granada CF".

Por otra parte, "Iván Chapela tuvo una molestia ayer en el entrenamiento y, tras las pruebas médicas, se ha confirmado que tiene una lesión muscular, por lo que tampoco va a estar para el partido de este fin de semana”.

En el caso de Appin y Mollejo, que se estrenó en el último partido, el técnico recordó que “Appin viene de una lesión muy larga, como Mollejo, en la que el jugador no compite. Tiene que recuperar ese ritmo competitivo a base de minutos de entrenamientos y de partidos, pero esto no es un proceso corto. Aún así, Kevin está ya en un buen momento y se está acercando a su nivel, aunque todavía le queda un tiempo para llegar al máximo”.

Respecto al traspaso de Anderson Arroyo al Rubin Kazan, Ramis destacó que su venta "es una buena noticia para el club. Ahora, nosotros tenemos que reponernos con un jugador que nos dé garantías. Es complicado porque el que venga, va a llegar libre y sin ritmo competitivo, por lo que va a necesitar de un proceso de adaptación. Ojalá llegue lo antes posible para poder trabajar con él y que pueda aportar al grupo lo más rápido posible”.