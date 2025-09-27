Ramis pone tarea a la plantilla: orden, intensidad, concentración y mejora

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Regresa el fútbol a El Plantío dos veces en la misma semana. El Burgos CF vuelve a jugar en casa tras el empate del pasado lunes ante el Granada y de nuevo se enfrenta a un equipo andaluz con idéntico objetivo, sumar una victoria que lo mantenga en la parte alta de la clasificación y mantener imbatido el estadio municipal.

El conjunto blanquinegro encara la séptima jornada con nueve puntos, décimo en la tabla, y la oportunidad de marcar distancia ante un rival directo en la clasificación como es el Málaga. El encuentro se disputará este domingo a las 16:15 horas y pondrá frente a frente a dos equipos separados por un solo punto en la tabla. El conjunto malagueño llega undécimo tras encadenar dos derrotas, aunque ya ha demostrado su capacidad de competir fuera de casa. El último precedente entre ambos, en la jornada final del pasado curso, terminó con empate a dos en La Rosaleda.

El entrenador del Burgos CF, Luis Miguel Ramis, tiene muy claro que la solidez defensiva y el rigor táctico son dos condiciones innegociables para que el Burgos compita con garantías frente al Málaga. El técnico catalán advirtió que los errores cometidos en Gijón no pueden repetirse y reclamó máxima concentración en las ayudas, la presión en banda y la ocupación de espacios. «Llegar bien es llegar a encimar de verdad, quedarse un metro en esta categoría no es llegar bien», alertó, convencido de que el equipo necesita ser más preciso y eficaz en los mecanismos defensivos que la plantilla ya conoce, pero que debe afinar en su ejecución.

También asumió errores propios y del grupo en los últimos partidos y defendió que la exigencia colectiva debe renovarse cada semana.

El técnico subrayó que mantener el nivel defensivo mostrado frente al Granada será fundamental, más allá de las acciones puntuales que hayan condicionado el marcador. «Cuando ves las estadísticas y ves que te han tirado un poco a gol, es porque has hecho las cosas bien», analizó, sin obviar que aún hay aspectos por pulir en la dinámica de juego del Burgos. En ese ajuste colectivo, explicó, se encuentran «las ayudas y esa solidaridad que tenemos», que el míster reclama que deben trasladarse con mayor claridad al partido.

En ese sentido, admitió que en el último encuentro faltó orden, lo que redujo las opciones de generar peligro. «Fue un partido para tener más orden del que tuvimos», señaló. En su planteamiento, la clave está en mantener el dinamismo pero dentro de una estructura clara, porque su pretensión es que el Burgos CF sea «un equipo dinámico pero ordenado». Esa organización, remarcó Ramis, debe sostenerse incluso cuando el contexto del partido obliga a modificar posiciones o ajustar recorridos. «Los mecanismos que trabajamos y que machacamos día a día se tienen que ver mucho más en el partido», aseguró.

Las cuatro claves de Ramis para ganar al Málaga: orden, presión, concentración y eficacia.TOMAS ALONSO

«Ideas claras»

La preparación del encuentro también pasa por el estado emocional del vestuario, después de ese empate frente al Granada. Ramos defendió la necesidad de mirar hacia adelante y convertir ese resultado en una oportunidad de crecimiento. «Si el otro día nos quedamos con ese mal sabor por no haber sumado los tres puntos», señaló, el equipo debe ahora «intentar mejorar eso» y centrarse en el siguiente objetivo. Valoró la actitud de sus jugadores, a quienes ve con «ganas» y «las ideas claras», y no rehusó la responsabilidad sobre lo que ocurre en el campo. «Muchas [cosas] porque me equivoco yo en algunas situaciones», reconoció, consciente de que «90 minutos de toma de decisiones continuas por parte de los jugadores y por parte nuestra nos tiene que llevar a errores».

A nivel táctico, volvió a insistir en que el equipo no debe desviarse de su propia identidad. Además, el entrenador tarraconense rechazó la tentación de imitar lo que plantean otros conjuntos sobre el terreno de juego y reivindicó que el plan del cuerpo técnico responde a las características de los jugadores que componen la plantilla blanquinegra. «Lo que no podemos ir es a buscar características de otros equipos o que nos gustaría tener de los equipos», argumentó.

Aaques gemelos

Enl partido de esta séptima jornada en El Plantío se podrán apreciar los paralelismos que existen entre el Burgos CF y el Málaga en la manera de atacar de ambos equipos, una coincidencia que admite incluso Ramis, quien analiza que los dos comparten una intención ofensiva similar en la ocupación de espacios y en la forma de progresar con el balón, pero enfatiza que cada plantilla tiene sus matices.

Burgos CF Appin, de menos a más El Correo de Burgos | El Mundo

Respecto al Málaga, el entrenador del conjunto blanquinegro valoró su regularidad y su capacidad para competir a pesar de las bajas. A su juicio, no es un equipo que se resienta por las ausencias, y mantiene «una línea de continuidad en cuanto a intención, comportamiento, intensidad en el juego» con independencia de los resultados. «No le veo que lo acuse en el partido a partido», valoró, y añadió que espera «un comportamiento así» en El Plantío.

También destacó su perfil físico y técnico, que le permite ser «un equipo muy dinámico, de mucha energía durante todo el partido», con «capacidad de desequilibrio individualmente en campo rival para hacer daño si les das metros». Con ese diagnóstico, asumió que el Burgos deberá «hacer un partido muy completo y mejor de lo que en algunas fases de lo que lo hicimos el lunes pasado».

Bajas blanquinegras

En lo físico, Ramos confirmó que tres futbolistas de su plantilla están descartados para este partido y dejará fuera a Marcelo, Chapela y Mollejo. Entre ellos, Mollejo es quien más cerca está de reincorporarse, mientras que Marcelo y Chapela deberán esperar «un pelín más» debido a lesiones musculares. Curro será evaluado «entre hoy y mañana», ya que «está en trabajo de prevención y está mucho mejor», aunque su presencia sigue en duda. En cuanto al resto del grupo, explicó que algunos jugadores no entrenaron por acumulación de esfuerzos, pero matizó que «no peligra de cara al partido». Si no hay contratiempos, contará con la plantilla casi al completo.

En el cierre de la rueda de prensa, el técnico se refirió al estreno de Fermín, canterano que debutó con el primer equipo y dejó una asistencia en su primer partido. Ramos explicó que ese tipo de oportunidades se abren por distintas circunstancias a lo largo de la temporada, y que la preparación de los jóvenes es clave para saber aprovecharlas. «Como considero que están preparados, pues no tenemos ningún miedo en que participen», afirmó.

Sobre la jugada en la que participó, destacó que «en vez de jugar directo y no complicarse la vida, juega por fuera para intentar asociarse, para buscar el centro». En su opinión, ese tipo de decisiones, en un debutante, reflejan atención, personalidad y confianza en lo trabajado. «Son chicos equilibrados, son inteligentes … y con muchas ganas de aportar y con mucha hambre», concluyó.