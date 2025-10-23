Lizancos avisa a la Real B: «Somos capaces de todo si estamos al 100 %»

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La victoria del Burgos CF frente al Cádiz ha reforzado la moral del vestuario y sirve como referencia inmediata para preparar el siguiente compromiso ante la Real Sociedad B. Así lo expresó Lizancos, uno de los protagonistas del último triunfo, que compareció en la previa del encuentro para valorar el momento del equipo y su evolución personal dentro de la plantilla.

El central considera que el buen resultado ante el conjunto andaluz representa más que los tres puntos, puesto que, en su opinión, «la victoria nos da mucho». «Como dijo el míster», coincidió, «en partidos anteriores merecimos más y este partido fue una recompensa». En ese sentido remarcó que el equipo «debe seguir en la misma línea de trabajo», ahora que ha encontrado un camino competitivo que necesita mantener.

La visita de la Real Sociedad B será una prueba complicada y lo sabe bien Lizancos, que es buen conocedor del filial donostiarra y no se deja engañar por su posición en la clasificación. «Conozco a la mayoría de los jugadores de la Real Sociedad B porque me enfrenté a ellos el año pasado», recordó. Para él, la categoría no permite excesos de confianza porque «no te puedes confiar con ningún equipo. Hay que luchar hasta el final porque no nos van a poner las cosas fáciles», advirtió.

El defensa del conjunto blanquinegro insiste en la necesidad de valorar a todos los rivales, sin perder de vista el trabajo propio. «Hay que darle su punto a cada rival. Todos tienen sus armas, pero debemos centrarnos en nosotros. Somos un equipo con las ideas claras y capaz de todo si estamos al 100 %. Lo importante es centrarnos en nosotros», remarcó, apelando a la identidad colectiva y al compromiso del grupo.

En lo personal, Lizancos reconoció que vive un momento positivo tras ganarse un hueco en la zaga del Burgos, aunque admitió que se encuentra en proceso de adaptación a la categoría, pero cada vez más asentado. «Cada vez estoy mejor físicamente y más adaptado a la categoría», afirmó, sin dejar de destacar la exigencia de la Segunda División en comparación con su experiencia anterior. «Hay una gran diferencia entre la Primera RFEF y la Segunda División. Es complicado adaptarse, pero creo que lo estoy haciendo bien», añadió.

Su progresión también ha estado marcada por la confianza recibida por parte del cuerpo técnico tras la salida de Arroyo. «Todos los jugadores intentamos adaptarnos lo antes posible. Tengo la suerte de que el cuerpo técnico ha depositado mucha confianza en mí tras la salida de Arroyo y tengo que devolverles esa confianza», valoró.

Sobre su rendimiento individual, Lizancos mantiene los pies en el suelo, pero trabaja con ambición cada jornada puesto que «uno nunca sabe cuál va a ser su mejor partido». Por eso, asegura, trabaja para que ese momento le llegue «cada fin de semana y ojalá poder seguir aportando como contra el Cádiz».

De cara al encuentro del fin de semana, espera un partido de alta intensidad, condicionado por la necesidad de puntos del rival. «Ellos van a venir con ganas. Su situación en la tabla les empuja y, además, son una plantilla joven con jugadores de categoría que tienen hambre de llevarse la victoria», aseguró.

A mayores, el defensor granadino subrayó el valor de jugar en El Plantío y el impulso que supone contar con el apoyo del público. «A todos nos gusta ganar y más en casa. Vamos a luchar al máximo por llevarnos la victoria este fin de semana y vamos a tener de nuestro lado el apoyo de la afición, que seguro que nos va a llevar en volandas», concluyó.