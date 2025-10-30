Íñigo Córdoba: "Estamos en una buena dinámica y es la línea que debemos seguir"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El jugador del Burgos CF Íñigo Córdoba destaca la buena situación por la que atraviesa el conjunto blanquinegro, que este sábado se desplaza fuera de El Plantío para medirse al Leganés, a las 18.30 horas. En una liga tan competitiva, “las derrotas son parte del fútbol y no nos hicieron daño. Estamos ahora en una buena dinámica, haciendo las cosas bien y es la línea que debemos seguir”.

Asegura que “estamos bien. Somos una plantilla amplia y eso nos permite repartir minutos. Nos fuimos con una victoria de Tordesillas que nos permite pasar de fase y eso es lo importante. Estamos ya preparados para el partido del sábado”.

Sobre el torneo del KO sostiene que “la Copa viene bien a todo el mundo, tanto a jugadores como al club. Sirve para aumentar la competitividad y repartir minutos. Queremos llegar lo más lejos posible”.

Sobre el partido del sábado asegura que “vamos a Butarque, que es un campo complicado, pero afrontamos el partido de la misma manera en la que venimos trabajando. Vamos a pelear por llevarnos los tres puntos”. Ante el Leganés “va a ser un partido duro y no nos van a dar nada, pero confiamos en nuestro trabajo y queremos llevarnos la victoria. Ellos son un equipo rocoso en su campo, lo he vivido en mis experiencias allí. Tenemos que ir con una mentalidad muy positiva”.

No se siente presionado por marcar. “A todo el mundo le apetece meter gol, ojalá pueda ser este fin de semana. No es algo que me quite el sueño ni mucho menos. Cada jugador tiene su rol y lo importante es que entre todos hagamos que el equipo compita y saque victorias adelante”, destaca.

Sobre su experiencia en el Burgos CF, destaca que "aclimatarme a Burgos ha sido sencillo. Que esté Aitor ha sido importante, pero también me ha ayudado mucho el buen ambiente que hay en el vestuario, que te hace el día a día más ameno. Además, me encuentro bien físicamente, algo que para mí es muy importante. Estoy a plena disposición del cuerpo técnico para cuando me necesiten y para lo que me necesiten”.

Sobre los objetivos de la temporada, Íñigo Córdoba asegura que “es pronto todavía para saber que va a pasar, es una liga muy larga. Todos los equipos tienen dinámicas positivas y negativas".

En este sentido, "nosotros ahora mismo, tenemos que estirar el chicle de esta buena racha, pero seguro que llegarán momentos más complicados y será entonces cuando tengamos que arroparnos entre nosotros para salir lo antes posible de ese momento. Al final de la temporada, obtendrán el premio de estar arriba los equipos que más consistencia demuestren a lo largo del año”.